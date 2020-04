Adán Balbín y su anécdota con Claudio Pizarro previo al debut ante Uruguay por Copa América | ENTREVISTA

Escribe Diego Sotomayor Soto

Con gran nostalgia Adán Balbín nos cuenta su historia de los 16 años que lleva en el fútbol profesional. Desde su título con Bolognesi en el 2007, pasando por el sufrimiento de sus lesiones que lo obligaron a ser operado de las rodillas en más de una oportunidad, así como su paso por la selección peruana de Sergio Markarían, su anécdota con Claudio Pizarro y finalmente con Radamel Falcao cuando le rompió los meniscos en el 2019 en un partido de Copa Libertadores.

¿Cuándo piensa retirarse el actual jugador de Sport Boys? ¿Qué será de su vida cuando llegue el final de su carrera? Todas estas preguntas responde el propio Adán Balbín (33 años) a LÍBERO.

¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera?

Cuando agarré el titularato en San Martin a finales del 2010 y esto me permitió jugar en la selección. El profe Markarian me convocó y jugué toda la Copa América en el 2011. Fue increíble.

Llegaste a San Martín en el 2009 después de ser campeón en Bolognesi, ¿por qué demoraste en consolidarte?

Muchas razones. Primero en marzo de ese año, en un partido de Copa Libertadores contra River Plate, me lesioné en una jugada con Radamel Falcao. Cayó encima mío y me rompí el ligamento cruzado.

¿Te operaron y qué más ocurrió?

Acá precisamente viene el tema. Cuando el doctor de la San Martín me opera resulta que no tenía roto los ligamentos, sino los meniscos. Un problema terrible porque debieron detectarlo antes y no en la misma cirugía. A los tres días me volvieron a operar y me perdí todo el 2009.

¿Te costó regresar a las canchas?

Sí. No tenía continuidad en el equipo y por eso decidí jugar en la reserva. En el 2010 los titulares eran Ballón y el paraguayo Fretes. Después ellos salieron y en agosto de ese año yo volví a jugar en el primer equipo junto a John Hinostroza. A los pocos meses (noviembre) me convocaron a la selección para un amistoso contra Colombia. Fue un gran año, incluso salí campeón del fútbol peruano con San Martín.

¿Qué vio en ti Sergio Markarián?

Le gustaba mucho. Me dijo que si quería ir a la Copa América tenía que jugar la Copa Kirín (un mes antes). Era mi última oportunidad y estuve en los dos partidos ante Japón y República Checa. Sabía que el profe me haría quedar antes de que saliera la lista final.

¿Alguna anécdota con la selección?

Volvimos de Japón y estuvimos quince días en Videna. Recuerdo que el profe Markarián me dijo con muchos días de anticipación que jugaría de titular ante Uruguay y Claudio Pizarro se me acercó a decirme 'espero que no le tengas miedo a los uruguayos'. Yo sonreí y le dije que no. Después ya sabemos lo que ocurrió. Farfán, Zambrano, el mismo Pizarro y Ramirez se perdieron esta Copa América.

¿Pero tu rodilla quedó bien?

Para nada. El doctor Julio Segura fue claro conmigo. Me hizo saber que me habían operado mal, mi rodilla no estaba estable pero aún así tuve una buena participación en la Copa América y los dos primeros partidos de Eliminatorias del 2011. El problema vino después cuando volví al campeonato local. Me lesioné en octubre en un partido contra Boys. Me salió un conejo en la rodilla al rechazar un balón lo que le llaman un ratón articular. Se había desprendido un pedazo de meniscos.

¿Y esta vez quién te operó? ¿El mismo médico de la San Martín?

No. Llegué a acuerdo con ellos para que otro doctor me trate. Segura me recomendó a su colega Rolando Suarez, el hijo de una de las víctimas del Fokker de Alianza. Buen profesional, quedé muy bien porque desde ese entonces, diciembre del 2011, no he vuelto a tener problemas en las rodillas.

Pasaste por Sporting Cristal (2014 - 2015) y Universitario (2016 - 2018). ¿Cómo crees que te fue?

En Cristal tuve problemas musculares, desgarros, pero nada de rodilla. Me costó no haber hecho pretemporada en el 2014. Después en la 'U' tuve hepatitis, sin embargo en el 2016 fui el segundo jugador con más partidos, incluso ese mismo año volví a selección. Ya en el 2017 no jugué mucho con Pedro Troglio.

¿Por qué Markarián sufrió mucho en las Eliminatorias y no le fue tan bien en la Copa América del 2011?

El replanteamiento le pasó factura. Habíamos formado un buen grupo en la Copa América pese a los lesionados. Estábamos más tiempo juntos, unidos. En cambio para las Eliminatorias el profe tuvo que rearmar el equipo con Pizarro, Farfán y demás. Totalmente distinto. Nos costó afianzarnos y concoernos en todo el proceso.

¿En la clasificación al mundial de Rusia Markarián también tuvo mérito?

Hay que verlo por este lado. Markarián dio a conocer a muchos los jóvenes como Cueva, Carrillo, Yotún, Ruidiaz, Advincula. Su proceso no fue en vano, dejó jugadores ya trabajados que Gareca después los utilizó.

¿Qué jugador peruano siempre te gustó?

El 'Puma' Carranza. Era el que menos perdía en el mano a mano. También a Juan Jayo. Yo crecí viéndolos, pero también entiendo que ahora el volante tiene que marcar y jugar.

Ahora en Sport Boys juegas de central. ¿Estás cómodo?

La experiencia me permite acomodarme y también jugar en la zaga. Lo hice bien el año pasado, incluso marqué goles pero en este 2020 Marcelo Vivas me puso de contención ante la 'U' y la verdad me sentí muy bien.

¿Cómo está la situación en Boys?

Es jodida. Ahora es estar en casa por la salud de la familia, pero ya van a salir las necesidades y los ahorros son para cuando uno deje de jugar y no para estos momentos. Hay que ver que pasa, ya son dos meses sin cobrar.

¿Temes que en el club apliquen la suspensión perfecta de labores?

No va a aplica porque un equipo de futbol sigue recibiendo ingresos por televisión que cubre el 70 % de su planilla. Los clubes que están aplicando esta norma es porque se quieren aprovechar del momento. Aparte en este tiempo no hay hay gastos. Por ejemplo en el caso del Boys que tiene un gasto entre canchas, desayunos, concentraciones y otra cosas del día a día de los entrenamientos suman 1000 a 1200 soles diarios. Al mes equivale más de 30 mil soles y esta cantidad no se pagó. Por lo tanto hay forma que nos apliquen la suspensiones de labores.

La última. ¿Qué será de Adán Balbín cuando se retire del fútbol?

Estoy terminando de estudiar el curso de entrenador de menores. Ojalá pueda retirarme en el Boys y después aportar en menores o en las mayores en el club. Tengo contrato hasta el 2021 y la verdad me siento bien. Aún no se si seguiré dos o tres años jugando al fútbol, todo va a depender de mi físico.