Alexander Lecaros: "Jugar en Brasil me ayudará a llegar a la Selección Peruana"

Alexander Lecaros es un caso extraño. El cusqueño puede preciarse de haber dado el salto al extranjero sin antes haberse puesto la camiseta de la Selección Peruana. Ahora bien, aquello no significa que el delantero de Botafogo no sueñe con vestir la camiseta de todos.

"El sueño de estar en la selección siempre está", afirmó Lecaros en una entrevista con La Sobremesa de Radio Ovación. "Estando en Brasil, eso me ayudará, pero tengo que jugar y hacer bien las cosas. Creo que eso me llevaría a la selección", abundó el exjugador de Cusco FC.

Eso sí, el futbolista de 20 años remarcó que no ha tenido ninguna comunicación con Ricardo Gareca y los suyos. "No he hablado con el comando técnico de la Selección Peruana", precisó.

Alexander Lecaros, que todavía no debuta oficialmente con el Botafogo, reveló que las exigencias de Paulo Autuori para su pronta adaptación al fútbol brasileño y así pueda ser importante, a futuro, en el 'Fogao'. "Me pide que haga los movimientos para ir al espacio y las diagonales. Y que gane las jugadas individuales, especificó.

El atacante de Botafogo reveló que mantiene una fluida comunicación con Fernando Pacheco, el otro compatriota que radica en Río de Janeiro. "Cuando llegó lo felicité por lo que le está pasando. Es un gran jugador", afirmó sobre el extremo de Fluminense.

Alexander Lecaros, que debutó a los 16 años en Cusco FC, se consolidó la temporada pasa en el club de su ciudad y aquello le valió su pase al Botafogo hasta 2021. El pequeño atacante anotó un gol y dio cuatro asistencias en el 2019.