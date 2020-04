Christian Cueva sobre el penal fallado ante Dinamarca: "Me gustaría tener otra oportunidad" [VIDEO]

En una transmisión en vivo que sostuvo con Yoshimar Yotún vía Instagram, Christian Cueva tocó diversos temas que mantuvieron enganchados a los fanáticos y luego de casi dos años volvió a referirse al penal que erró ante Dinamarca en el estreno de Perú en el Mundial de Rusia 2018. Los recuerdos de ese fatídico momento en el estadio de Saransk aun permanecen en la mente de "Aladino" como una tormenta que no acaba.

El volante del Pachucha de México, no tuvo reparos en mostrar su lado más humano y confesar los sentimientos que aún lo embargan producto de ese incidente que marcó un antes y un después en la selección peruana que dirige Ricardo Gareca. Si muchas veces se vistió de héroe y regaló a la afición noches gloriosas en las pasadas Eliminatorias, lo ocurrido en la Copa del Mundo fue un punto de quiebre que aun duele y mucho.

Días antes, Yoshimar Yotún había bromeado con el penal fallado ante Dinamarca en Rusia 2018: "Mi hijo estaba planeado para nacer el 19 de junio, pero por la culpa de Cueva que falló el penal mi esposa se alteró y nació el 17”. Sin embargo, y ya en tono más serio, defendió a Christian Cueva por las críticas que aún recibe del periodismo y la hinchada: "¿Cuándo has visto un jugador que haya pateado un penal y no haya fallado? Esto no se trata de que Cueva haya fallado, cualquiera lo pudo hacer. Sabe lo que tiene que hacer, lo importante es que está en un equipo que él ha escogido, se va a recuperar y volverá a su nivel. Él es muy importante en la selección, cuando está físicamente bien y mentalizado hace lo suyo", remarcó "Yoshi".

Los lectores que siguen de manera muy atenta las noticias en Líbero saben bien que Christian Cueva no gusta tocar el tema del penal fallado a Dinamarca. Una de las pocas veces que habló sobre el particular fue justamente en el Mundial de Rusia, luego de perderse el lanzamiento de los doce pasos: "Estoy un poco triste por el penalti. Fue una responsabilidad que asumí y ahora solo me queda trabajar el doble. Casi siempre le pego a ese lado pero se me marchó alto. Erré y solo queda corregirme. Estuve triste. Es natural en un jugador que falla el penalti. Pero salí luego de la mejor manera y creo que estuve bien. Pero solo me queda levantar la cabeza y seguir. Estoy agradecido con las personas que me apoyan pero también con los que me critican para darme cuenta de las cosas pero sobre todo el apoyo de los compañeros".

En la charla de la noche del viernes 24 de abril con Yoshimar Yotún vía Instagram, Cueva abrió su corazón y dijo que espera revertir ese mal momento que le tocó vivir con la selección peruana en Rusia 2018. Un penal fallado que, para muchos, marcó la eliminación anticipada de la selección peruana. "Me gustaría nuevamente tener esa oportunidad. Yo sé que se me va a dar. Estoy convencido de que podemos llegar de nuevo a un Mundial. Te juro que quisiera encarar eso, no con ánimos de revancha, sino de una nueva oportunidad. La vida es así".

Con ello, Christian Cueva dejó en claro que trabajará muy fuerte para pelear en las próximas eliminatorias la posibilidad de volver a clasificar. Y como bien lo ha dicho "Aladino", solo en un partido de Mundial podrá sacarse el clavo y borrar ese error frente a Dinamarca. "Estoy convencido que nosotros podemos volver a un Mundial con la bendición del 'bravo' (Dios). Mientras tú tienes vida, tienes oportunidad", remarcó el "10" de la bicolor.

Para cerrar esa parte de la conversación, Yoshimar Yotún le preguntó a Christian Cueva si se animaría a patear un penal con la selección peruana. La respuesta del volante ofensivo no se hizo esperar: "Es lo que estoy esperando".

Mientras tanto, en los comentarios de Instargram durante la transmisión en vivo de los dos jugadores de la Selección Peruana, fueron más las muestras de respaldo hacia Cueva. "El mejor 10 de los últimos 30 años. El Chorri grande, pero este Cueva la pisa, la toca en una, mete pase filtrado, mete gol, no es Uribe, pero hace jugar muy bien la equipo. Junto a Yotún, los verdaderos chocolateros", "Siempre tuvo problemas con la profesionalidad; sin embargo, creo que el bullying excesivo que recibió fue un catalizador de sus últimas andadas. Una pena perder un jugador atrevido y con unos pases entre líneas muy buenos" y "Si sigue con ese comportamiento nada profesional solo quedará en un sueño pendiente. Es un crack pero ahora eso ya no basta tiene que ser PROFESIONAL", fueron algunos de los posteos que dejaron los cibernautas en las redes sociales al leer lo dicho por Christian Cueva.

EL DATO

Cuando la selección peruana clasificó a las semifinales de la Copa América 2019 tras vencer a Uruguay por la vía de los penales, Christian Cueva no participó en los remates desde los 12 pasos. La bicolor realizaba su celebración en los camerinos y Cueva realizó una transmisión en vivo desde su Instagram para mostrar los festejos. “Todos están contentos que no pateé el penal”, dijo "Aladino" durante su transmisión

