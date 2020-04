Jefferson Farfán reveló detalles de frustrado pase al Wolfsburg

Nuevamente los directos de Instagram hicieron lo suyo. Lo que no pudo hacer antes ningún periodista lo hizo el popular 'Chino' Take. Sí, el amiguísimo de Paolo Guerrero. En una charla con Jefferson Farfán, el delantero del Lokomotiv Moscú reveló la vez que estuvo a nada de firmar el Wolfsburg de Alemania.

Era marzo de 2011 cuando la relación entre el Schalke 04 y Jefferson Farfán estaba desgastada por la mala relación del peruano con el entrenador Felix Magath. Aquello motivó que el delantero le pidiera a su representante facilitar su salida a otro club. Y Raúl González hizo lo suyo: el acuerdo con el Wolfsburg estaba hecho hasta que un amigo le avisó a la 'Foquita' del futuro entrenador de su nuevo equipo.

"Agarras tu maleta y viajas a Wolfsburg para que firmes tu contrato", relató Farfán sobre las palabras de su agente. Sin embargo, después de un partido del Schalke 04 un compañero alertó a Jefferson Farfán sobre su futuro inmediato. "Parece que Magath va a firmar por Wolfsburg", avisó. "No te creo", afirmó incrédulo el peruano.

Ahora bien, pese a ello, Jefferson Farfán ya estaba cerca de emprender su vuelo hasta que se confirmaron sus peores presagios. "Ya estaba en el aeropuerto y me confirmaron que Magath firmó por el Wolfsburg. Entonces, no viajé, me regresé", contó el exjugador del Schalke 04.

Ante las insistentes llamadas de los dirigentes del Wolfsburg, Jefferson Farfán dio la cara y dio sus explicaciones a los que se quedaron con las ganas de gozar su talento. "Disculpen pero yo no puedo. Con ese entrenador yo he tenido muchos problemas", fueron sus palabras a los directivos.

De igual forma, Farfán debió disculparse con su representante Raúl González por el traspaso trunco. "Sabía que no me iba a sentir cómodo", zanjó el "10" de la Selección Peruana.

Lo mejor vino después

Tras rechazar la oferta del Wolfsburg, Jefferson Farfán renovó por cuatro temporadas con Schalke 04 e hizo historia en aquella temporada. Además de llegar hasta las semifinales de la Champions League, el peruano logró la Copa Alemana, la quinta y última del club alemán en su palmarés.