Johan Fano sobre Lapadula "Hay que priorizar a los futbolistas peruanos"

Pasa el tiempo y la posición de la polémica que desató hace un tiempo sobre Gianluca Lapadula continúa. Johan Fano consideró que el tiempo le dio la razón y existen muchos jugadores que podemos explotar para no recurrir a una convocatoria del italo-peruano.

El futbolista en aquella posición mostró su lado más crítico mencionando que a nadie se le mendiga por venir a la selección peruana cuando rechazó la oferta de Ricardo Gareca quien viajó hasta Italia.

El delantero no ha cambiado su opinión y dijo que hay otras opciones en el medio local para cubrir la inevitable ausencia de Paolo Guerrero tratando de potenciar las figuras que vamos sumando en los últimos años.

“No cambiaría mi opinión ante una posible convocatoria de Lapadula a la selección peruana inclusive cuando Paolo Guerrero se retire. En Perú tenemos buenos jugadores como Beto Da Silva que jugando más va a alcanzar un nivel importante, Ruidíaz y más. Hay que priorizar a los futbolistas peruanos”, manifestó Johan Fano para Movistar Deportes.

Por otro lado rectificó su opinión sobre Gianluca Lapadula y espera que otros delanteros peruanos puedan ganar trascendencia. "Fui muy claro, él rechazó la convocatoria. Fueron, le ofrecieron y dijo que no. Es la selección, esto no es un equipo. Yo digo que no, si el técnico lo llama bienvenido sea, pero mi opinión es esa. Lo sigo manteniendo y lo voy a mantener. Tenemos muy buenos jugadores que necesitan mayor protagonismo”.

EL DATO

Johan Fano jugó 11 partidos en las Eliminatorias para el Mundial de Sidáfrica 2010.