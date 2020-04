Christian Cueva: "He fallado a Ricardo Gareca, a mi familia y a mis compañeros"

Ricardo Gareca apostó por Christian Cueva cuando todos dudaban de su profesionalismo. No importaba si no tenía minutos en su equipo o su estado físico no era el mejor, el estratega respaldó a 'Aladino' y le abrió las puertas de la Selección Peruana.

El volante agradeció este gesto y cada vez que le tocaba defender la bicolor intentaba dar su mayor esfuerzo. Lamentablemente, cometió varios errores, problemas extradeportivos que lo llevaron a pasar por una etapa muy complicada.

Duros golpes que no tumbaron a Cueva y lo motivaron a seguir hacia adelante. El exjugador de Alianza Lima agradeció a Ricardo Gareca por su apoyo y reconoció que falló a sus compañeros.

"He fallado a mi familia, a Ricardo, a mis amigos, compañeros. No sé si la palabra sea fallar, pero en ese aspecto sí. Lo principal es reconocer los errores y cómo enmendarlos como buen profesional que somos. Creo mucho en Dios y sé que él tiene algo para mí", señaló Cueva en una entrevista a Gol Perú.

"Para mí ha sido muy importante. Fue una persona que me mostró el camino que necesitaba. Además, el comando técnico tiene un departamento psicológico y ni que decir de mis compañeros", indicó 'Aladino' sobre Ricardo Gareca.

Finalmente, el jugador nacional expresó su admiración por el entrenador de la bicolor y se rindió ante su estilo de trabajo en la bicolor. Para Cueva, Ricardo Gareca es un estratega inteligente que sabe analizar los partidos.