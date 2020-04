El gran reto de Ricardo Gareca: "No era clasificar a Rusia 2018, sino a Qatar 2022"

Sin duda alguna, la clasificación de la Selección Peruana a Rusia fue una sensación gratificante por cómo se dieron los resultados. Si embargo, este evento es cosa del pasado y ahora desde Videna revelan que es verdadero y gran objetivo es asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2022 a realizarse en Qatar.

El camino hacia Rusia 2018 fue triunfal para la Selección Peruana, sin embargo se reveló el real propósito de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Ricardo Gareca. ¡Para no perdérselo!

Así lo dio a conocer Felipe Cantuarias, quien trabajó en el Comité Consultivo de la FPF y en la actualidad es el miembro de la Comisión de Gobernabilidad de la FIFA.

"El objetivo nunca fue clasificar al Mundial Rusia 2018, sino recuperar protagonismo y luego generar un proceso de transformación para clasificar a Qatar 2022, pero se dio un cambio extraordinario que todos vimos. Después de la reunión del Comité Consultivo, voy a cenar con Edwin Oviedo, Juan Matute y Ricardo Gareca", comentó el expresidente de Sporting Cristal en un diálogo con 'Hablemos de Cristal' vía Instagram.

"Le decía al profesor que faltaba lo más importante y en una de esas me agarra el brazo me dice: 'Vamos a ir al Mundial'. Recuerdo mucho su convicción y ese es el gran tema que falta en Cristal. Si queremos recuperar el protagonismo internacional, necesitamos esa convicción. ¿Qué cosa tiene Independiente del Valle que no pueda tener Cristal? No creo que pueda tener la infraestructura que tiene el club celeste como La Florida y el Gallardo", agregó Felipe Cantuarias.

Acto seguido, el directivo aceptó que fue duramente criticado en sus épocas como titular de Sporting Cristal.

"Fui muy criticado cuando dije que Cristal estaba listo para el salto internacional. No había ninguna razón para que en el 2015 o 2016 no pudiera llegar a los cuartos de final para la Libertadores, realmente estaba todo para hacerse, hay cosas que uno no controla como la suerte. No hay ninguna razón parece que inclusive hoy Cristal no pueda estar aspirando a instancias finales de una Copa Sudamericana. Tenemos todas las condiciones para hacerlo, lo que uno necesita es pensar en grande. Eso es lo que siempre decía y me criticaban, pero hay muchos equipos que les gusta pensar de mediocre", concluyó.