Diego Forlán se rinde ante Jefferson Farfán: “Lo pondría en mi once histórico de Sudamérica"

A inicios de este 2020, Peñarol hacía oficial la contratación de Diego Forlán como su nuevo entrenador tras una brillante carrera futbolística. El exdelantero paseó su futbol por grandes equipos del mundo como Manchester United, Atlético Madrid, entre otros y logró clasificar a la semifinal del Mundial Sudáfrica 2010 con su selección.

Precisamente, el actual entrenador del equipo mirasol se refirió al seleccionado de Ricardo Gareca alabando el trabajo hecho en los últimos años donde la Selección Peruana logró clasificar a una Copa del Mundo luego de 36 años.

"Yo siempre a Perú lo valoré mucho porque siempre fue una selección que siempre se caracterizó por jugar muy bien al fútbol, fue un rival complicado y tuvo grandes jugadores. El hecho de haber clasificado al Mundial luego de más de 30 años y tener una buena Copa América como fue el año pasado no me sorprende", afirmó para UCI Noticias.

Por otro lado, Forlán eligió a Jefferson Farfán dentro de su once histórico de sudamericanos asegurando que es un jugador muy desequilibrante: “Elegiría a Farfán porque, a pesar de las lesiones que ha tenido, siempre ha sido un jugador muy desequilibrante. Obviamente que Guerrero y Pizarro son jugadores también que cualquiera los elegiría, pero Farfán siempre me pareció un jugador interesante y complicado de marcar”.

Luego, el popular ‘Cachabacha’ afirmó que a lo largo de su carrera enfrentó a Farfán desde las divisiones menores: “Lo he enfrentado en juveniles, en mayores y me ha tocado también a nivel europeo y por eso me parece un jugador con muy buenas condiciones, que puede jugar por fuera, por el centro del área, es un futbolista que tiene gol”.

Para finalizar, Diego Forlán afirmó que viene realizando distintas actividades junto a su familia para poder sobrellevar la cuarentena por el coronavirus y que espera que esta pandemia acabe lo más pronto posible para poder volver al fútbol.