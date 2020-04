Selección Peruana: Jefferson Farfán y Luis Advíncula mostraron sus “pezuñas” en Instagram [VIDEO]

No cabe duda que entre los jugadores de la Selección Peruana el ambiente es de lo mejor. Desde que a la ‘Blanquirroja’ le ha comenzado a ir bien con Ricardo Gareca, el ánimo es otro y eso se ve reflejado en redes sociales.

Durante los enlaces en vivo que han estado haciendo varios futbolistas de la ‘Bicolor’, ha estado la ‘chacota’. Incluso, muchos de ellos se han animado a contar anécdotas que muy pocos conocían. Incluso, Luis Advíncula y Jefferson Farfán acaban de mostrar sus “pezuñas” en la red social Instagram.

Resulta que el encargado de realizar las entrevista el día de hoy fue Luis Advíncula, quien aprovechó y tuvo una amena conversación con Jefferson Farfán en donde la ‘Foquita’ habló de todo un poco.

El actual delantero del Lokomotiv contó sus inicios en el fútbol y los DT’s que lo han marcado a lo largo de su carrera. También lo bien que le ha hecho al fútbol peruano la llegada del estratega argentino Ricardo Gareca.

Sin embargo, en un momento del enlace, Farfán no dudó en enfocar la cámara hacia su pie. Es allí cuando Luis Advíncula estalló de risa ya que no se lo esperaba, pero allí no acabó la cosa. La ‘Foquita’ retó a ‘Bolt’ a que haga lo mismo.

“Muestra esos ladrillos”, le dijo el atacante a Luis Advíncula, quien no se corrió y también hizo lo mismo desatándose varias carcajadas por parte de ambos. Rápidamente, los seguidores de la Selección Peruana no dudaron en reaccionar a lo que estaban viendo.

Como se sabe, producto de la cuarentena, muchos futbolistas nacionales se han vuelto más activos en redes sociales y cada vez que realizan una publicación o un enlace en vivo, sus fans están a la orden para poder conocerlos más a fondo.