Jefferson Farfán rechazó jugar en Universitario, ¿y Luis Advíncula?

Luis Advíncula y Jefferson Farfán compartieron una divertida charla en el Instagram de la Selección Peruana en el que las bromas y preguntas incómodas fueron una constante, y en el que cada uno salió bien librado de las trampas del otro.

El lateral del Rayo Vallecano quiso hacerlo con el atacante del Lokomotiv respecto a sus posibilidades de ser crema cuando vuelva al fútbol peruano en un par de años, pero el jugador identificado con Alianza Lima fue muy contundente.

"En la actualidad, cuando regrese al Perú, no hay forma. En algún momento me reuní con Alfredo Gonzáles pero ahí quedó el tema, nada más. Ahora, en estos momentos, ni loco. Imposible. Olvídate", sentenció Jefferson Farfán.

Advíncula, por su parte, no le cerró las puertas a Universitario ni tampoco a Alianza Lima, el club del que aseguran es hincha seleccionados como Paolo Hurtado y André Carrillo.

"Yo soy mercenario. Mi entrenador nos dice que el futbolista debe ser un mercenario. Yo no lo sé, salí de Cristal, campeoné, me gustaría volver, pero quizá en Cristal haya un lateral con proyección y no lo quieren tapar y quizá no me quieran", afirmó 'Luchito'.

Luis Advíncula, de 30 años, y Jefferson Farfán, de 35 años, serán los grandes animadores del mercado de fichajes del fútbol peruano cuando decidan volver a la Liga 1 luego de una amplia trayectoria en el fútbol del exterior.