Luis Advíncula y Jefferson Farfán sacaron a relucir todo su alemán [VIDEO]

Luis Advíncula y Jefferson Farfán ofrecieron hace un par de horas un divertido enlace en vivo por Instagram en donde conversaron de todo un poco y hasta se animaron a realizar más de una broma para el deleite de sus seguidores.

‘Bolt’ le preguntó a la ‘Foquita’ sobre sus primeros pasos en el fútbol a lo que Farfán respondió recordando sus épocas en Municipal y Alianza Lima. Además, también resaltó la labor de los técnicos que lo dirigieron.

Incluso, hablaron de Ricardo Gareca y el gran trabajo que viene cumpliendo con la Selección Peruana al cambiar la mentalidad del futbolista nacional y que ha dado resultados, como clasificando a un Mundial o disputando una final de Copa América.

Luego de varios minutos y ya más en calor, los futbolistas no dudaron en poner en práctica su alemán. Fue Jefferson Farfán el que comenzó con el tema y Luis Advíncula “no arrugó” y también le respondió en ese idioma.

Sin embargo, cuando Jefferson Farfán le preguntó algo más largo, el gesto del jugador del Rayo Vallecano daba señales de que no había entendido. “Hasta ahí no llegue, pues negro. No seas malo, solo estuve como tres meses allá”. Dijo el lateral.

La ‘Foquita’ no pudo contenerse y estalló en risas al instante. Uno de los usuarios no dudó en registrar el momento y compartirlo por lo que se hizo viral en redes sociales.

Cabe mencionar que Jefferson Farfán y Luis Advíncula tuvieron pasaron por el fútbol teutón. La ‘Foquita’ dejó huella en el Schalke 04, mientras que ‘Bolt’ no pudo mostrarse mucho por lo que pasó al Ponte Preta de Brasil.