Jefferson Farfán contó detalles de la pelea que tuvo en Barranco tras clasificación a Rusia 2018 [VIDEO]

En noviembre de 2017, el Perú fue una fiesta. Tras empatar sin goles en la ida y vencer 2-0 en casa, la ‘Blanquirroja’ confirmaba su regreso a un Mundial luego de 36 largos años de ausencia. Ese día, con goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos, los más de 31 millones de peruanos celebraron desde todos lados.

Sin embargo, al día siguiente, se viralizó un video en el cual se veía que la ‘Foquita’ sostuvo una pelea en la vía pública con una persona. Ahora, el delantero del Lokomotiv de Rusia decidió revivir y dar detalles de lo ocurrido hace ya tres años.

Mediante un en vivo que sostuvo con Luis Advíncula, el también exjugador de Alianza Lima contó cómo fueron las cosas aquella vez saliendo de una discoteca en Barranco tras haber marcado uno de los dos goles ante Nueva Zelanda.

“Una vez que salí a celebrar me metieron un ‘guantazo’ (puñete) por las puras. La gente me estaba saludando y agradeciendo por el Mundial, y mi luna estaba a la mitad, y de la nada siento que me desvían la mandíbula”, le dijo Farfán a ‘Bolt’.

Además, Jefferson Farfán, agregó lo siguiente: “Este chico sale riéndose, estaba en otras… y yo soy recontra piconazo y él se burlaba, bajé del carro y reaccioné mal porque uno se tiene que controlar porque uno está expuesto a esto y no debí hacer eso. Yo estaba sano y de la nada que me hagan eso”.

El atacante de la Selección Peruana también comentó que no estuvo bien lo que hizo, pero Luis Advíncula lo cortó para decirle que reaccionó como cualquier otra persona que se siente atacada sin razón alguna y que ya todo es cosa del pasado.

Como se recuerda, producto de la cuarentena que vive el mundo por el coronavirus, muchos futbolistas aprovechan el tiempo libre para realizar en vivos a través de Instagram y de paso, interactuar con sus miles de fans.