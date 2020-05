Christian Cueva reveló lo que sufrió tras fallar el penal en Mundial: "No lo deseo a nadie"

La Selección Peruana regresaba a la fiesta más importante del fútbol tras 36 años de ausencia. Dinamarca fue el primer rival de la bicolor en la Copa del Mundo de Rusia 2018.Perú fue superior y tuvo la oportunidad de ponerse adelante en el marcador.

Christian Cueva fue derribado en el área visitante, el árbitro tardó unos segundos en cobrar la falta. Revisó el VAR y marcó penal a favor de la Selección Peruana. 'Aladino' agarró el balón y aceptó la responsabilidad de ejecutar la falta.

Pasos hacia adelante y el balón salió desviado. Perú perdió por la mínima diferencia y Cueva fue señalado por los hinchas como culpable de la derrota. El jugador nacional reveló que se sintió mal tras esa jugada, pero recibió el respaldo de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

"Ese momento no se lo deseo a nadie. Es duro para uno. Cuando fallé el penal no despertaba. Vino Paolo y Jefferson y me levantaron el ánimo. Yo tenía confianza, por eso agarré el balón", indicó Cueva en una entrevista con Carlos Zambrano vía instagram.

El defensor de la bicolor respaldó a su compañero y señaló que el penal era muy importante y fue valiente en ejecutar la falta. Cueva respondió que el entrenador dispone de las funciones dentro del campo de juego, pero todo se decide en segundos.