Claudio Pizarro recordó cuando jugó de volante de contención en la selección peruana: "Fue increíble"

El delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro, recordó sus inicios en la selección peruana. El 'Bombardero de los Andes' formó parte de 'Bicolor' Sub-17 que disputó el Sudamericano 1995, torneo que se desarrolló en nuestro país.

Aquel cuadro nacional era dirigido por Dragan Miranovic. El entrenador yugoslavo, viendo las características físicas y técnicas de Claudio Pizarro, decidió ubicarlo como volante de contención para afrontar los duelos ante Argentina, Uruguay y Venezuela.

Lamentablemente, los resultados no acompañaron a la selección peruana en ese torneo: cosechó dos derrotas y alcanzó apenas un empate con Venezuela que le permitió ubicarse tercera por diferencia de goles. Quedó detrás de Argentina (9 pts) y Uruguay (6 pts).

Este hecho le fue recordado a Claudio Pizarro entorno a que si hubiese seguido jugando en la misma posición. ¿Habría llegado al fútbol alemán? "La verdad no tengo la menor idea (risas), pero esa posición era en la que yo jugaba en esa época", declaró para Fútbol en América.

"Me pusieron en esa posición, increíble. Yo era más ofensivo en el colegio, siempre hacía goles, pero me pusieron de 6 en la selección peruana Sub-17, me acuerdo perfectamente", agregó.

"Me gustaba bastante (la posición de volante de contensión). Yo siempre he sido de ir a buscar la pelota, jugar. Yo necesito tener el balón en los pies. Para mí no era fácil pararme en el medio del área y esperar la pelota", concluyó.