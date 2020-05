Christian Cueva asegura que Jorge Sampaoli le mintió: "No fue frontal conmigo"

Durante su paso en el Santos de Brasil, Christian Cueva no tuvo la comodidad ni continuidad deseada, haciendo creer que su relación con el argentino Jorge Sampaoli no fue de las mejores, lo cual ha sido confirmado por el volante peruano en una reciente entrevista.

Christian Cueva, volante de la selección peruana y que actualmente pertenece al Pachuca de la Primera División de México, aseguró que tuvo una conversación con Jorge Sampaoli para llegar a un acuerdo sobre su participación en el Santos, la cual era, prácticamente, nula.

"Yo hablé con Sampaoli para que me diga qué estaba sucediendo y así llegar a un acuerdo. Nos dimos la mano y le dije que buscaría mi rumbo pero él me pidió que vaya a entrenar al día siguiente para darle la vuelta al asunto", empezó a relatar 'Aladino' para Movistar Deportes.

Sin embargo, cuando llegó un día después al entrenamiento se dio con la sorpresa de que no podía entrenar. "Fue una falsedad lo que me dijo", afirmó el peruano.

Ante esa situación, el habilidoso exjugador de Alianza Lima considera que Sampaoli debió haber sido más directo con él.

"Que diga una cosa y luego otra es porque no te atreves a encarar al futbolista y ser frontal. Sampaoli no lo fue conmigo", indicó Cueva.

Del mismo modo, en la misma entrevista, 'Cuevita' dio algunos detalles sobre el estratega argentino.

"A Jorge Sampaoli no le gusta el 'chocolate' pero no puedo negar de que tenga buena ideas. A un futbolista no le puedes quitar un taco, un sombrero o el talento, como es en mi caso", apuntó.