Miguel Trauco y su triste anécdota con Sterling: "Me choteó bien feo cuando le pedí su camiseta"

Eran sus primeras aventuras con la Selección Peruana. Estaba jugando en Wembley, el místico estadio de fútbol. Inglaterra con sus estrellas y su gente recibían a la bicolor que iniciaba un recambio generacional y tenía a Pablo Bengoechea como entrenador. Miguel Trauco era una apuesta del profesor y lejos del resultado, el lateral contó una divertida anécdota.

Cuando finalizó el partido, Miguel Trauco corrió hacia Raheem Sterling para pedirle su camiseta. El lateral había practicado unos días antes las palabras que le diría al jugador inglés, pero grande fue su sorpresa cuando le negaron el pedido.

"Le dije a Sterling para cambiar la camiseta, hasta practiqué en inglés para poder cambiarla, pero me choteó bien feo. Desde ahí nunca más pido camiseta. Advíncula me vio y se mató de risa”, reveló Miguel en una entrevista en vivo desde la cuenta de instagram de la Selección Peruana.

Aldo Corzo le preguntó si nunca más volvió a cambiar de camiseta. El exjugador de Universitario indicó que solo pide a sus amigos, jugadores desconocidos y no le gusta intercambiar porque tiene miedo que lo vuelvan a chotear.

"Desde ahí nunca más pido, me di media vuelta. Solo lo pido si son amigos que sé que no me van a negar, pero si no, no. Tengo la camiseta de Neymar y del 'Chaval' Benavente", indicó el lateral de la bicolor.