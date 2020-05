Miguel Rebosio: "Alianza podrá tener a Farfán y Guerrero en los próximos años, pero no ganará siempre"

En los próximos años Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se pondrán la camiseta de Alianza Lima para cerrar con broche de oro sus carreras, sin embargo Miguel Rebosio, excompañero de ambos en la selección peruana, recalcó que tenerlos en el equipo no significará que el conjunto blanquiazul ganará todos los partidos.

"Jefferson y Paolo son chicos que han salido de la cantera de Alianza Lima y, en algún momento, ya en el epílogo de su carrera deportiva si deciden venir a Alianza a jugar, imagínese el cuadro que podría armar", declaró el "Conejo" en UCI Noticias.

"Tú podrás tener a todos los jugadores del mundo, como Farfán y Guerrero, y eso no te garantiza que vas a ganar", agregó Miguel Rebosio.

En otro momento, el exdefensa se refirió a la selección peruana de Ricardo Gareca. "Yo creo que este proceso encabezado por Ricardo le da un rumbo diferente a la estructura que es la selección", indicó.

Por último, Miguel Rebosio reveló la anécdota que tuvo con Zinedine Zidane cuando ambos jugaban en la liga española. "Nos enfrentamos en Zaragoza. Yo era lateral derecho. Me sumo al ataque y le hago una huacha y me miró. A la segunda le quise hacer lo mismo y no pude, me miró. Yo mido un 1.76 cms y él 1.89 cm. Diez centímetros más. Me dijo: 'Otro caño no, otro caño no'. Y me abrió los ojazos. No maestro le dije", concluyó.