Felipe Cantuarias asegura que presos "arrastraron" y amenazaron con "envenenar" a Edwin Oviedo

El expresidente de Sporting Cristal, Felipe Cantuarias, quien hoy cumple un rol dentro de la Comisión de Gobernabilidad de la FIFA, mostró su preocupación por la delicada situación que atraviesa Edwin Oviedo, expresidente de la FPF, pues afirma que está sufriendo en la cárcel en la que se encuentra y, peor aún, los presos han amenazado con acabar con su vida.

Según declaraciones del ex presidente de Sporting Cristal, Edwin Oviedo se "resistió" a formar parte del motín en el penal que se encuentra y por ello, los presos han tomado represalias, pues se asegura que el ex dirigente de la FPF, fue "arrastrado" por los pasillos de la cárcel, pero eso no es todo, sino que lo han amenazado de muerte asegurando que lo van a envenenar.

Este este oscuro panorama, Felipe Cantuarias mostró su preocupación por el caso de Edwin Oviedo, pues su familia le confirmó que en ningún momento se ha negado a realizarse las pruebas de coronavirus como se afirman, por el el simple hecho de que el penal está tomado por los convictos y ninguna autoridad sanitaria ni médicos han ingresado.

Además, Cantuarias reveló que tras el comunicado del comando técnico liderado por Ricardo Gareca, la justicia recién ha tomado cartas en el asunto, pues se programó una audiencia para este jueves para definir su caso, el cuál su abogado Cesar Nakazaki, ha pedido que por ser Edwin Oviedo una persona de alto riesgo, se le dicte un arresto domiciliarios, al menos hasta que pase algún peligro de contraer el coronavirus, más que todo, por un tema "humanitario".

Ricardo Gareca pide por salud de Edwin Oviedo

"Bajo este escenario, solicitamos a las autoridades penitenciarias se le puedan hacer los exámenes médicos pertinentes a Edwin Oviedo para descartar el contagio del COVID-19 y de ser necesario realizarle el tratamiento que las autoridades médicas recomienden", reza una parte del comunicado emitido por Ricardo Gareca, Sergio Santín y Nestor Bonillo.