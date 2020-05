Selección peruana: ¿Qué requisitos debe cumplir Jonathan Dos Santos para ser convocado por Ricardo Gareca?

Selección peruana | Universitario de Deportes acertó fichando al mejor ‘9’ extranjero de los últimos tiempos que viste la camiseta crema. El aporte de Jonathan Dos Santos también ha mejorado la calidad del campeonato peruano durante las seis fechas jugadas de la Liga 1 Movistar.

En un escenario donde nuestras máximas figuras de la selección peruana como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán (ambos con 36 años de edad) se acercan al final de sus carreras, el nombre del delantero uruguayo de 28 años comenzó a sonar como posibilidad. Y sus declaraciones provocaron una detonación.

La palabra de Dos Santos

“Oficialmente, todavía no me han dicho nada. Sé que lo dice la prensa y que la gente también quiere que me nacionalice. Es algo que me sorprendió bastante porque llevo muy poco tiempo en Universitario, pero es un club muy grande, el más grande de Perú y tiene muchos hinchas. Creo que le caí muy bien a la gente, y no sólo a los hinchas de la 'U'. Y por eso piden que juegue en la selección”, señaló el atacante a Ovación de Uruguay.

"Obvio que lo que más me gustaría sería jugar para mi selección, pero tengo claro que es muy difícil con la cantidad de buenos delanteros que tenemos. Soy consciente también que llegar a la selección lleva un proceso que el maestro Tabárez maneja un proceso y es respetable. Por eso pienso que, si me quieren nacionalizar para que juegue en la selección peruana, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú”, agregó.

La nacionalización o naturalización de futbolistas extranjeros es un tema que no tiene fecha de caducidad. Desde la época de Ramón Quiroga hasta la actualidad con los que ya han sido convocados como Gabriel Costa, Horacio Calcaterra y los promocionados Gianluca Lapadula, Percy Prado, Jean Pierre Rhyner y Jonathan Dos Santos.

Los requisitos para ser convocado

Para que el goleador de Universitario de Deportes pueda defender la camiseta Blanquirroja tiene que cumplir una serie de requisitos ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. Al no tener vínculo familiar con peruanos, le corresponde tramitar su naturalización.

Ser mayor de 18 años y tener mínimo dos años consecutivos de residencia legal en el país a la presentación del expediente y no haberse ausentado del país más de 183 días calendario consecutivos o acumulados en un año.

Así mismo, los Estatutos de la FIFA y el Reglamento de Aplicación exigen otro requisito para que Jonathan Dos Santos juegue en la selección peruana: El jugador debe haber vivido al menos cinco años ininterrumpidos después de cumplir los 18 años en el territorio de la federación.

Es decir, si Dos Santos cumple todos los requisitos, recién podrá ser convocado por Perú en el 2024 y a la edad de 33 años. Saque usted sus propias conclusiones.