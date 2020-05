Aldair Rodríguez: "Me están siguiendo en la selección peruana, tengo muchas ganas de estar"

Potente, rápido, encarador, un definidor de aquellos. Aldair Rodríguez es la figura del campeón de la Liga 1 Movistar y ahora quiere dar el gran salto a la selección peruana.

El delantero reveló que el comando técnico de la Blanquirroja le viene haciendo seguimiento gracias a sus buenas actuaciones en el torneo local y en la Copa Libertadores.

“El preparador físico de Roberto Mosquera que fue el que me tuvo al cierre del año pasado, me dijo que me estaban siguiendo y que habían preguntado algunas cosas sobre mí, así que cuando están interesados en ti es cuando más duro hay que trabajar. Tengo muchas ganas de estar en la selección”, señaló a Gol Perú.

Rodríguez tiene formación aliancista pero, como todo buen profesional, no le cierra las puertas a los clásicos rivales como Universitario de Deportes, Sporting Cristal, entre otros.

“Yo no descarto ninguna posibilidad, soy todo un profesional y a cualquiera le gustaría jugar en un equipo grande como la ‘U’, Cristal o Sport Boys”. “Estuve muy cerca de irme de Binacional, pero decidí quedarme un año más por el torneo internacional y porque me siento cómodo aquí”, agregó.

Volver a Alianza Lima también es una posibilidad, un sueño para decir la verdad. Aldair Rodríguez sabe que el fútbol da revanchas y él tiene las condiciones para brillar en Matute con la blanquiazul.

“Me gustaría mostrar lo que puedo dar, pero ya tomando el protagonismo en el equipo. Yo estuve muy joven cuando tuve la oportunidad de estar en Alianza y no tuve los minutos que deseaba. Espero en algún momento regresar a Alianza que siento que es mi casa y poder aportar mi granito de arena”, manifestó.