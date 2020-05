Yoshimar Yotún sobre su nueva posición: "De volante me siento más importante en la selección y Cruz Azul"

No todo es malo para Yoshimar Yotún. El volante de la selección peruana y Cruz Azul aseguró que el receso del torneo mexicano por el COVID-19 le permitió terminar su recuperación de una lesión que arrastraba en el quinto hueso del metatarso izquierdo.

"La primera parte de mi recuperación la hice en La Noria hasta que no se pudo ir más. Desde entonces trabajo en mi casa, me traje los aparatos para eso, y ya estoy listo para poder trabajar con los compañeros. Sin duda es distinto trabajar en casa que hacerlo en el campo. Este tiempo me ha venido bien para poder recuperarme. No sé si tendré que ir solo luego a La Noria, no sé cómo van a manejar eso. Pero ya voy a entrar en los trabajos grupales vía Zoom", señaló Yoshimar Yotún en "FDP Radio".

Acto seguido, el mediocampista de la selección peruana se refirió a su desempeño desde que fichó por el Cruz Azul.

"Nosotros habíamos conseguido una racha bastante importante. Pudimos salir de dos derrotas iniciales, mérito de todo el equipo y del cuerpo técnico. Veníamos mostrando un buen funcionamiento y el parón llegó en el mejor momento de Cruz Azul. Me encontré con un equipo dañado por la final perdida contra el América. Esa final nos chocó mucho. Hemos encontrado una familia, un ambiente que nos ha gustado, de siempre ganar los fines de semana y poder trabajar tranquilos. Aquí me han tratado muy bien, me he sentido muy cómodo. Y los compañeros nuevos que llegaron se integraron muy bien porque fueron bien recibidos. Hemos encontrado nuestro punto idea para pararnos allí y salir adelante", puntualizó Yoshimar Yotún.

En otro momento, el hombre del Cruz Azul habló de su ubicación en el campo. "He jugado muchísimo tiempo de lateral izquierdo, pero desde que comencé a jugar en la selección peruana de mixto he encontrado mi puesto. Allí he encontrado mi lugar, me he sentido importante tanto en la selección como en Cruz Azul. Me gusta jugar allí", agregó.

Finalmente, Yoshimar Yotún hizo una reflexión por la pandemia del Coronavirus. "Estamos bastante bien, con la familia en México. Es difícil todo lo que está pasando en el mundo, pero hay que cuidarse y acatar las normas. Salir lo menos posible. He leído las noticias sobre las ligas de Europa que se van a reanudar. Va a ser difícil y super raro volver en estas condiciones, sin poder abrazarte después de un gol… Pero si es por nuestra salud y porque vuelva el fútbol rápido, creo que podemos acatarlo. Sería complicado volver con el estadio Azteca vacío. Todos los hinchas de La Máquina están esperando por ese momento. Celebrar un título sin gente será complicado para nosotros", sentenció.