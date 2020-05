André Carrillo: "Porque crees que me dicen 'pecho frío', por la frialdad que tengo frente al arco"

Los jugadores de la Selección Peruana han encontrado en las redes sociales una divertida herramienta para poder sobrellevar la cuarentena impuesta por la aparición del coronavirus. Por ello, a través del Instagram de la Federación Peruana de Fútbol, los futbolistas nacionales vienen siendo protagonistas de divertidas conversaciones que dejan qué hablar.

Esta vez, André Carrillo, futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita, y Luis Advíncula, jugador del Rayo Vallecano, sostuvieron una divertida conversación donde tocaron diversos temas, como los clubes peruanos por donde pasaron y la Selección Peruana.

El futbolista nacido en Alianza Lima también habló sobre el apodo que un sector de la hincha nacional le asignó por su forma característica de afrontar los partidos. Respecto a ello, el veloz atacante nacional restó importancia y señaló que es por una de sus virtudes en el campo de juego.

“Yo la iba a picar ante Uruguay (por la tanda de penales en la Copa América), pero fui cambiado. Porque crees que me dicen 'pecho frío'. Por la frialdad que tengo frente al arco. A mí me habían cambiado en el partido... También quieren que me barra, están locos. Para eso hay demasiados Tapias, Aquinos... Cartagena, mi hermano (risas)”, expresó Carrillo.

André Carrillo sorprende a Luis Advíncula y se aparece con turbante en Instagram

La entrevista no tuvo pierde. André Carrillo y Luis Advíncula, dos de los jugadores más divertidos de la Selección Peruana, se reunieron en un directo de Instagram y desde un inicio hicieron estallar de risa a todos los internautas.

Advíncula lanzó como un comentario que Carrillo aparecía con un turbante y eso hizo la 'Culebra'. Con la vestimenta característica de los árabes apareció el jugador de Al Hilal y provocó la carcajada de seleccionados como Farfán, Santamaría, Trauco, entre otros.