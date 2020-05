Paolo Hurtado: "Vamos a llegar bien al inicio de las Eliminatorias, ahora nos miran con más respeto"

Selección peruana | Paolo Hurtado es una voz autorizada para hablar del proceso de Ricardo Gareca. El "Caballito" fue clave en la clasificación a Rusia 2018 anotando un golazo en la altura de Quito.

El futbolista del Konyaspor de Turquía señaló que la Blanquirroja llegará bien a las Eliminatorias a Qatar 2022 programadas para septiembre del presente año. Destacó la unidad del grupo.

“Vamos a llegar bien al inicio de las Eliminatorias. Somos un grupo muy fuerte y muy unido. Los rivales ahora nos miran con más respeto y salimos a jugar de igual a igual. El Perú de ahora no es el mismo de antes.

“El profesor Gareca me brinda mucha confianza, no es fácil estar en la Selección. Poder estar en una lista de 23 jugadores para un Mundial es muy meritorio. Estoy agradecido por la confianza que me da”, señaló a Gol Perú.

El jugador formado en Alianza Lima también se refirió a la actualidad del balompié turco que está próximo a reiniciar tras un breve receso por la COVID-19.

“Ahorita me siento bien físicamente en comparación a mis compañeros de equipo. Mi cuerpo está fuerte. No he tenido ningún tipo de trabajo extra porque me he mantenido bien todo este tiempo. Quiero que esto empiece para poder demostrar todo lo que no he podido hacer en este tiempo por el tema de las lesiones.

Siento que juego mejor como número 10. Mis dos mejores épocas han sido en esa posición. Hice 25 goles en dos años en la liga portuguesa, no es fácil conseguir eso en una liga tan dura”, manifestó.