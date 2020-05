Teófilo Cubillas lamentó el fallecimiento de ‘Perico’ León con emotivo mensaje [FOTOS]

El pasado sábado 9 de mayo, el considerado para muchos como el mejor ‘9’ de la historia del fútbol peruano, partió a mejor vida. Pedro Pablo León García o más conocido como ‘Perico’, dejaba de existir en una clínica local a causa de un grave problema pulmonar.

De inmediato, excompañeros del desaparecido delantero en la Selección Peruana y en Alianza Lima lamentaron su fallecimiento con emotivos mensajes a través de las redes sociales. Ahora fue el turno de uno de los grandes ídolos del club victoriano Teófilo Cubillas que utilizó este mismo medio para despedir a su gran amigo.

‘El Nene’ realizó dos publicaciones en su cuenta de Instagram donde subió fotos inéditas junto a ‘Perico’ León, tanto en la Selección Peruana como en Alianza. Con ellas, Cubillas escribió un extenso mensaje que transmitió el dolor del ídolo nacional por la muerte del ex delantero.

“Se fue Perico, una de esas personas a la que le debo todo lo que soy. Si no fuera por esa oportunidad que me dio Perico de ser parte del equipo, no sé qué hubiera sido de mi carrera en el futbol, desde mi debut estuviste presente, porque el destino quiso que Perico este allí́, compartimos miles de batallas en la que el campo de fútbol se convertía en la zona de Guerra y nosotros soldados de esa camiseta que sudamos con amor y entrega, que se transformaba en la alegría del hincha o de toda una nación”, comenzó.

“Recuerdo que junto a Víctor Pitin Zegarra me dieron la oportunidad del debut y me marcaron el camino, tantos momentos imborrables vienen a mi mente, aún recuerdo cuando me bautizaste Nene en aquel vuelo en el que una broma tuya se convirtió́ en parte de mi nombre y que hoy por hoy probablemente más gente use el Nene para llamarme que Teófilo, jugar a tu lado, fue un regalo de la vida, porque ame el futbol, porque disfrute de tu juego, de tu hermandad, de tu cariño, todo eso que dejamos en la cancha cuando jugábamos juntos, pero hay algo que tu tenías más que nadie, la humildad, esa humildad para compartir con todos tus triunfos, el mismo abrazo, no importa quién lo hizo!, el mismo grito y fuera de la cancha tu sencillez y cariño...”, agregó.

Como se recuerda, ambas figuras nacionales formaron parte de la Selección Peruana que disputó el Mundial México 1970. Además, tanto Cubillas como ‘Perico’ León conformaron aquella letal delantero de Alianza Lima a inicios de los 70' junto con Julio Baylon, Víctor ‘Pitin’ Zegarra y Luis ‘Babalu’ Martínez.