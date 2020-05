Juan Carlos Oblitas sobre Yordy Reyna: “Cada uno sabe lo que hace”

El mundo sigue “paralizado” por el coronavirus, pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas y también generado que el deporte rey no vea acción en casi todos los continentes. Es por ello que el actual director deportivo de la FPF decidió hablar para explicar varios puntos acerca de la situación.

Juan Carlos Oblitas no dudó en asegurar que Ricardo Gareca seguirá siendo el técnico de la Selección Peruana. Incluso, el director contó que le consiguieron pasajes al argentino y su comando técnico para que regresen a su país y estén cerca de los suyos.

Sin embargo, el ‘Tigre’ junto a sus trabajadores señalaron que se quedarían en territorio nacional para seguir de cerca los trabajos de los jugadores. Sobre este tema, hubo uno que en los últimos días fue criticando duramente.

Se trata de Yordy Reyna, delantero del Vancouver Whitecaps que fue sancionado por su equipo al no respetar la distancia social. Al respecto, Juan Carlos Oblitas dio su punto de vista.

“Ayer (domingo) conversé con Néstor Bonillo y no se habían comunicado Reyna, pero seguramente lo van a hacer. Es cumples o no cumples. Acá no hay jalones de oreja o cosas por el estilo. Es cosa de responsabilidad, cada uno se sabe cuidar, cada uno sabe lo que hace, si incumples. Ya lo mandaron en cuarentena 15 días a su casa cuando ha podido hacer su vida normal”, contó Oblitas para Ovación.

Como se recuerda, en redes sociales empezó a viralizarse un video en el cual se observa a Yordy Reyna participando de una ‘pichanguita’ junto a otras personas en plena situación por el coronavirus.

Tras confirmarse el hecho, el Vancouver Whitecaps emitió un comunicado en donde señaló que el también delantero de la Selección Peruana tendrá que estar confinado por 15 días en su hogar para próximamente sumarse a los entrenamientos del equipo.