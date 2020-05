Paolo Hurtado: “¿Descender o perder un título ante el clásico rival? Elijo descender”

Tras la para del fútbol por coronavirus, muchos jugadores nacionales no han dudado en ofrecer entrevistas a través de la red social Instagram. Ahora último, Paolo Hurtado también estuvo activo y contó varias anécdotas en su vida como futbolista profesional.

Además, ‘Caballito’ dijo que en Turquía ya los equipos han vuelto a los entrenamientos. “Estamos entrenando sin mascarillas, ya que nos hicieron exámenes del coronavirus a todo el plantel, casi un total de 140 personas, y todos salieron negativos. Entrenamos sin riesgos y con contacto”, le dijo Hurtado al periodista César Vivar de Ovación.

Luego, el volante no dudó en resaltar la labor que viene haciendo Ricardo Gareca con la Selección Peruana, pero no olvidó mencionar a un extécnico de la ‘Blanquirroja’. “Markarián fue el primer entrenador que me lleva a la selección y confió en mí, pero con Gareca hemos pasado grandes momentos”.

Al exjugador de Alianza Lima también le preguntaron si prefería jugar la Champions League o la Copa Libertadores dejando en claro que le parece más atractivo el torneo de esta parte del continente y que entre Inglaterra, Uruguay y Portugal, se siente más a gusto en tierras portuguesas.

Allí no quedó la cosa. Paolo Hurtado agregó que, si le ponen a escoger entre descender o perder un título ante su clásico rival, escogería lo primero ya que sería algo difícil ver que den la vuelta en la cara de uno.

Como se recuerda, Paolo Hurtado ha pasado por varios equipos. Estuvo en Pasos de Ferreira, Reading y Vitoria Guimaraes. En el 2018 llegó al Konyaspor con la ilusión de hacerse un nombre como lo hizo en Portugal.