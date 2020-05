Claudio Pizarro y su polémico comentario a Ricardo Gareca sobre su ausencia en Rusia 2018

Ricardo Gareca ingresó en la historia grande del fútbol peruano al lograr clasificar a la Selección Peruana a un Mundial luego de 36 años de ausencia. El argentino coronó la presencia del combinado nacional en Rusia 2018 tras una recta final de las Eliminatorias para la historia.

Sin embargo, a pesar de la alegría que generó en todo el Perú esta clasificación a este certamen, Claudio Pizarro quedó fuera de este Mundial generando una pequeña rencilla con el entrenador de la Selección Peruana.

Incluso el delantero que actúa en la Bundesliga sorprendió a todos cuando utilizó su cuenta de Twitter para responderle a Ricardo Gareca quien dejó entrever que Claudio Pizarro se autoexcluyó de la selección.

“Jamás me Autoexcluí de la Selección.... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión… Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...”, señaló Pizarro.

Esta vez, ‘El Bombardero de los Andes’ volvió a ironizar sobre su ausencia en el Mundial de Rusia durante una reciente entrevista a través de Instagram con Movistar Deportes. El popular mago ‘Plomo’ afirmó haber lamentado la ausencia de Claudio Pizarro en el choque ante Dinamarca lo cual fue respondido por el peruano.

“Yo me imagino que Gareca hizo lo mismo”, expresó el atacante entre risas. Además, ya un poco más serio, Pizarro señaló que lamentó la temprana eliminación de la Bicolor en la Copa del Mundo: “Fue difícil para todos ver a la Selección Peruana y pensar que se podía haber hecho algo más, pero son las decisiones que se tomaron y ya está, que sirva de experiencia”.