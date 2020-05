Nilson Loyola: "Gracias a Dios el profesor Gareca me tiene en cuenta"

Selección peruana | Nilson Loyola nunca olvidará que dio batalla a figuras de talla mundial como Dani Alves y Neymar en las Eliminatorias a Rusia 2018. El lateral izquierdo de Sporting Cristal siente que tiene la capacidad para volver a la Blanquirroja y competir por el puesto con Miguel Trauco.

En septiembre comenzará el proceso rumbo a Qatar 2022 y Loyola quiere llenarle los ojos a Ricardo Gareca, quien le viene haciendo seguimiento y solo espera su consolidación en el Rímac para considerarlo en la lista.

"Para tener una oportunidad en la selección hay que estar bien en el club, nadie te regala la convocatoria. Gracias a Dios, el profesor Gareca me tiene en cuenta, he conversado con sus asistentes en algunas oportunidad y eso me alegra mucho. Me toca seguir trabajando para tener una oportunidad, cuando se reinicien los trabajos daré todo de mí para tener un chance" señaló a Radio Ovación.

Loyola también opinó sobre el posible reinicio de la Liga 1 Movistar. El futbolista cuenta las horas para volver a pararse en un campo de juego, pero aclaró que primero es la salud.

"Uno siempre quiere estar en el campo jugando, además es nuestra pasión, quiere volver a los entrenamientos, pero somos conscientes y responsables que esto no es juego. Hay que estar bien en lo personal y en base a eso se puede ir avanzando con lo otro, que pasa a segundo plano. Preferimos trabajar en silencio en casa", agregó.

El futbolista celeste evitó hacer comparaciones entre los técnicos Manuel Barreto y Roberto Mosquera. Aseguró que cada profesional tiene su manera de trabajar y los jugadores solo tienen que aprovechar al máximo las experiencias.

"Cada técnico tiene su estilo y forma de trabajar, eso se respeta, creo que ambos son grandes técnicos. Hoy toca el profesor Mosquera y espero que todo salga bien, espero que empecemos con el pie derecho en el reinicio. En lo grupal y personal empezamos bien el año, quizás la eliminación de la Libertadores nos afectó un poco. Quisimos levantarnos, pero nos estancamos".