Selección peruana: Asistente del maestro Tabárez elogió a Ricardo Gareca: "Ha hecho un trabajo excelente"

Selección peruana | Uruguay es una de las selecciones que más la ha pasado mal ante la Blanquirroja y ese detalle no menor es reconocido por Mario Rebollo, asistente técnico del maestro Óscar Washington Tabárez.

"A Perú lo conocemos bien, los hemos enfrentado, hay muy buena sintonía con el cuerpo técnico de Gareca, nos hemos encontrado en la previa del mundial de Rusia durante el mundial y creo que ha hecho un trabajo excelente.

Ha potenciado a Perú, un equipo durísimo, nos eliminaron en la última copa américa, pero no nos proyectamos tan adelante porque de aquí al momento que nos toque jugar con Perú pueden pasar muchas cosas y la realidad de Uruguay puede ser una y la de Perú otra", señaló en UCI Noticias.

Rebollo también destacó el trabajo de sus compatriotas Gregorio Pérez y Pablo Bengoechea, quienes son y fueron importantes en los más grandes del país como Universitario de Deportes y Alianza Lima.

"Que Gregorio y Pablo estén en el exterior y que dirijan clubes grandes no deja de ser un reconocimiento para el entrenador uruguayo y demostrar que hay técnicos de jerarquía que puedan estar a cargo de los mejores equipos de países extranjeros", agregó.

Finalmente, Rebollo se refirió al último clásico del fútbol peruano que tuvo en los banquillos a Pérez y Bengoechea. Aquel partido fue el último antes de la paralización por el Coronavirus. El triunfo fue crema por 2-0.

"Quien lo iba a decir, pero eso es el fútbol, es nuestra profesión. La mayoría de las veces uno lo elige donde estar y esta circunstancia se dio en que dos personas que aprecio muchísimo y quiero mucho.

Además tienen una relación entrañable entre ellos de muchísima amistad se tuvieran que enfrentar, pero es parte de esto y me parece que lo más importante es la relación entre las personas y no lo circunstancial de que se hayan tenido que enfrentar y no deja de ser algo anecdótico y lo que queda es la relación entre ellos", manifestó.