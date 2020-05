El consejo de Paolo Guerrero a Kluiverth Aguilar: "Deja de lado las salidas" [VIDEO]

El lateral derecho de Alianza Lima, Kluiverth Aguilar, fue noticia en el último mes tras confirmarse su venta al Manchester City. No obstante, según el convenio realizado entre ambos clubes, recién a los 18 años arribará a tierras inglesas.

Pero de por sí, Aguilar sabe perfectamente de las exigencias que tendrá que afrontar para hacerse un lugar en la Prermie League o en el club al cual será destinado, según determine el grupo empresarial que maneja los hilos de los 'ciudadanos'.

Es por ello que apeló a la experiencia de Paolo Guerrero durante una conversación que sostuvieron vía Instagram. El live fue celebrado por los hinchas ya que pudieron escuchar los consejos que le brindó el 'Depredador' al futbolista íntimo.

"Estoy feliz por los clubes que he pasado. He vivido lindos momentos en todos los clubes. Estoy orgulloso porque he disfrutado del fútbol. He tenido solo una mala pasada por el castigo del doping, pero estoy agradecido con lo que me ha dado el fútbol. Más aún con la selección que clasificamos al Mundial después de 36 años", relató Guerrero a Aguilar, quien repreguntó. "¿Qué me recomendarías no hacer como futbolista?".

"No conformarte. Dejar de lado las salidas. Hay muchas cosas. Tu disciplina tiene que estar bien definida. Privarte de muchas cosas, es lo más importante. Tiempo va a ver hasta de sobra. Tú que estás comenzando, tienes que privarte de muchas cosas. Trabaja tu físico", mencionó.

"Estar bien de cabeza, tienes que saber aguantar. Hay mucha gente que cree que es fácil, no están dentro. No saben que los 22 jugadores están súper preparados y van a correr como unos locos. Prepárate al 100%. Cuando estés en la cancha, haz tu trabajo, olvídate de lo de afuera", agregó.

Existen varios casos de jugadores peruanos que emigraron al exterior a temprana edad, sin embargo, debido a la rigidez del fútbol europeo, terminaron regresando. Guerrero espera que Kluiverth Aguilar no sea uno de los casos.