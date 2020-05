Paolo Guerrero recordó el castigo por doping: "Esa mala pasada no me dejó ir al 100% al Mundial"

El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, compartió una conversación amena con Kluiverth Aguilar, jugador de Alianza Lima, a través de un live de Instagram: el 'Depredador' refirió que vive agradecido por todo lo que le brindó el fútbol.

"Estoy feliz por los clubes que he pasado. He vivido lindos momentos en todos los clubes. Estoy orgulloso porque he disfrutado del fútbol", contó el delantero de 36 años que pertenece a las filas del Internacional de Porto Alegre.

El afán de Guerrero era que Aguilar pueda aprender de las experiencias que adquirió a lo largo de su carrera y es por ello que recordó el castigo que recibió por el doping por parte de FIFA y que terminó influyendo en su rendimiento.

"Tuve una mala pasada por el doping, pero estoy muy feliz por lo que he vivido en el fútbol. Más con la selección que clasificamos al Mundial luego de 36 años, me hubiese llegado con un mejor nivel"

"No estuve al 100%. No llegué con 40 a 50 partidos como ocurrió con el 98% o 99% de jugadores que fueron al Mundial. Yo solo disputé 2 partidos ante Arabia y Suecia. Han sido historias muy bonitas", exclamó.

Como se recuerda, Paolo Guerrero fue castigado por FIFA tras haber dado positivo a una prueba de antidoping tras el partido celebrado ante Argentina en Buenos Aires por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

En un comunicado oficial, el máximo ente del fútbol refirió haber encontrado un metabolito llamado benzoilecgonina. Este hecho generó que el 'Depredador' sufra una suspensión de 14 meses y puso en peligro su participación en Rusia 2018.

No obstante, tras varias gestiones realizadas por parte de la FPF, se logró obtener una suspensión temporal del castigo y así el 'Depredador' pudo defender la casaquilla nacional en la Copa del Mundo. Posterior al evento, Guerrero cumplió la totalidad de su sanción.