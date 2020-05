Paolo Guerrero agradeció a Claudio Pizarro por su apoyo en Bayern Múnich

Paolo Guerrero tuvo que dejar a su familia para luchar por sus sueños. Bayern Múnich preguntó por él cuando era joven, no lo pensó dos veces y aceptó la oferta. Cuando llegó a Alemania estaba solo, no conocía a nadie y tenía dificultades para comunicarse con sus compañeros de equipo. Claudio Pizarro era una figura en la Bundesliga y no dudó en brindar su apoyo al 'Depredador'.

En una conversación vía intagram, Paolo recordó sus inicios en el fútbol alemán y aconsejó a kluiverth Aguilar luchar por sus sueños. El delantero de la Selección Peruana reconoció lo importante que fue Claudio Pizarro en su adaptación en Bayern Múnich.

"Tenía a Claudio, que me ayudó muchísimo con el idioma. De vez en cuando iba a su casa a estar con él, me invitaba a almorzar. No me gustaba molestarlo. Me hubiese gustado estar todos los días en su casa, yo estaba solo, no hablaba alemán, pero sabía que él estaba con toda su familia y no quería invadir su privacidad", expresó el delantero.

"Solo iba uno o dos días por semana. La convivencia con él me ayudó muchísimo”, agregó el delantero del Inter de Porto Alegre. Guerrero le pidió a Aguilar trabajar para cumplir sus sueños y no se debe confiar en sus primeros logros en su carrera.

El capitán de la bicolor aprovechó la ocasión para aconsejar al joven futbolista y le recomendó tener sus metas claras. Respetar los días de descanso y saber aprovechar las oportunidades. También le indicó que no se debe rendir ante las adversidades.

"Si no tienes metas, objetivos, olvídate que vas a lograrlo. Si extrañas algo es complicado. Tú tienes que marcar la diferencia. Tienes que pelear para que tu DT diga: 'este peruano me va a marcar la diferencia', así es el fútbol", expresó.