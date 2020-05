Germán Leguía: "Luis Suárez no le llega ni a la punta del pie a 'Perico' León"

El ex jugador de la selección peruana, Germán Leguía, fue uno de los pocos futbolistas que pudo ver el accionar de Pedro Pablo 'Perico' León en sus mejores años. Se sumó a la comparativa de 'Titín' Drago, pero le añadió cualidades de 'Pelé'.

"Titín se quedó un 'poquito' corto (por la comparación de 'Perico' con Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Percy Rojas, Franco Navarro y Flavio Maestri), también tenía cosas de Pelé. Ramón Mifflin reprodujo las declaraciones de Pelé, ya que eran muy buenos amigos", declaró 'Cocoliche' a Capital.

"Encima de jugar, te hacía jugar. Yo te lo puedo decir porque jugué en Municipal. Me decía 'sobrino, venga para acá. Yo sé que usted va a ser grande'. Me explicó el dominio de pelota, como cabecear. Era muy buena persona", agregó.

Leguía mencionó que los jugadores de su época no tenían la costumbre y necesidad de salir a jugar al exterior. El competitivo torneo, así como los salarios altos para la época, los situaba en una zona de confort.

"Cuando estuve en Ecuador, se acordaban un montón de 'Perico'. Jugó en Barcelona y campeonó. El estilo de él era no salir de Perú, en esa época nosotros no queríamos salir porque estaba espectacular acá (refiriéndose al fútbol local). El campeonato no sabes, todos los partidos habían 50 mil personas, se ganaba bien. No queríamos salir", detalló.

"Yo he jugado con el 'Cholo' Sotil, con Roberto Chale, César Cueto, con todos. Yo soy hincha a morir de Roberto Chale porque es un fuera de serie, pero 'Perico' era recontra especial y también te lo dice Ramón Mifflin quien también era un fuera de serie", agregó.

Finalmente, respecto a donde pondría a jugar a 'Perico' León en caso sea contemporáneo, Leguía indicó que en el fútbol español. Aseveró que Luis Suárez, delantero del FC Barcelona, no le llega ni a la punta del pie.

"Yo lo podría a 'Perico' jugando en España. Suárez no le llega ni a la punta del pie. A él le tiraban una mala pelota y no sé como hacía, pero te la devolvía al pie y te decía 'así tóquemela, no me hagas esas barbaridades'. Pregúntale a 'Pitín' quien era 'Perico'", concluyó.