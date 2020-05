Juan Carlos Oblitas: "Esperamos que la selección pueda entrenar en junio con todos los protocolos aprobados"

El comando técnico de la selección peruana está preocupado porque mientras en otros países el fútbol está volviendo a la actividad, el Gobierno de Martín Vizcarra ha ubicado a este deporte en el rubro entretenimiento programado en la última fase, a realizarse recién en el mes de agosto si la pandemia del Coronovirus logra ser controlada.

Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fúbol, conversó con LÍBERO y reveló que este lunes se reunirá con Ricardo Gareca y Agustín Lozano para buscar la forma de ayudar al Estado en la reactivación de la industria futbolística para no llegar en desventaja a las Eliminatorias Qatar 2022 que empiezan en septiembre.

"Debemos facilitar el trabajo al Gobierno"

“Desde hace tres semanas estamos reuniéndonos a pedido de Ricardo y hoy habrá una nueva reunión para conversar al respecto y aclarar las inquietudes que tiene Ricardo porque está muy preocupado por el reinicio de entrenamientos. Sabemos perfectamente que tiene que ir de la mano con unos protocolos que ya se entregaron, pero nosotros por nuestra parte debemos facilitar ese trabajo al Gobierno.

Es mejor que estas actividades empiecen con la gente sana, futbolistas y gente que acompaña al entorno. Si alguien desafortunadamente no está bien, se le pone en cuarentena y luego vuelve, es lo que se está haciendo en otros lados. Esa es la inquietud que Ricardo quiere sacársela de encima para ver cuándo y cómo podemos empezar ya”.

"Esperamos entrenar a mitad de junio"

“Han puesto al fútbol en el rubro entretenimiento y aglomeración de gente como los cines y teatros, pero nosotros no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que se reinicien los entrenamientos donde va haber poca gente y al aire libre. Y con gente a la cual se le hecho sus exámenes que, según el protocolo de sanidad, cada club es responsable y una persona será la encargada de informar al Ministerio de Salud.

Todas las miradas del mundo están puestas en Alemania, donde ya se está jugando, entonces todos quieren que le vaya bien a Alemania para comenzar a entrenar como lo están haciendo en otros lados. Si el fútbol entra en la fase 4, que nos encuentre con una preparación adecuada.

¿Qué pasaría si en septiembre empiezan las Eliminatorias y no estamos entrenando?, ¿qué es lo que sucede si no tenemos jugadores con mínimas condiciones para competir? Por ahí estamos poniendo el dedo en la llaga, pero no vamos a ir en contra de lo que digan los organismos que están viendo este tema.

Se olvidan que hay chicos y mucha gente que viven del fútbol. Así como muchas empresas están pidiendo volver a trabajar con las regulaciones debidas, nosotros también hemos planteado eso a la Federación para que lo lleven a las autoridades correspondientes. Los entrenamientos a más tardar deberían empezar en julio, pero esperamos que a mitad de junio ya se pueda entrenar con los protocolos aprobados”.

"En actividad estamos en desventaja"

“El grupo se conoce perfectamente, la idea de juego se conoce perfectamente, pero en actividad vamos a estar en desventaja con otras selecciones. Alemania ya empezó, ahorita empiezan España, Inglaterra, Italia y poco a poco se van abriendo los espacios. Los únicos países donde acabaron los torneos fueron Francia, Bélgica y Holanda. La mayoría de jugadores de Brasil, Argentina, la misma Colombia juegan en Europa, ojo, entonces van a estar en actividad.

En la MLS han empezado a entrenar, ahí tenemos algunos jugadores que ya se están moviendo, pero lo que queremos a la par es que los equipos de acá se muevan y, por qué no, entrenar en la Videna con un número de jugadores posibles seleccionados. Una cosa es entrenar en casa y otra cosa es el campo, definitivamente”, manifestó el "Ciego".

Oblitas es consciente que el Gobierno tiene otras prioridades que atender en el sector salud, pero también destaca al fútbol como una actividad que genera miles de puestos de trabajo. La selección respalda la postura de reiniciar el campeonato en agosto a puertas cerradas, pero desean que las prácticas vuelvan en junio para que los futbolistas trabajen durante dos meses antes de competir.