Jefferson Farfán: ‘Cuto’ Guadalupe informó sobre el estado de salud del delantero nacional

El ambiente futbolero nacional se vio sacudido el pasado sábado luego que el Lokomotiv de Rusia informara que Jefferson Farfán, su delantero y atacante de la Selección Peruana, dieran positivo a la COVID-19 tras una prueba de descarte realizada.

Por suerte, el equipo ruso detalló que el ex Alianza Lima se encuentra aislando en su hogar sin la necesidad de ser hospitalizado. El propio Jefferson Farfán utilizó su cuenta e Instagram para aclarar su estado de salud dando a conocer que se encuentra bien y con las ganas de volver a entrenar lo más rápido posible.

Pero desde aquel día la condición del futbolista de Lokomotiv es una incógnita para los aficionados de la Selección Peruana que se encuentran preocupados por la salud de Farfán. Ante ello, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exjugador de Universitario, brindó nuevos detalles acerca de la recuperación de su sobrino y también expresó el dolor al conocer que dio positivo por coronavirus.

"Él es mi sobrino, la familia lo ama y lo respeta. De hecho fue algo muy duro recibir esta noticia, pero a la vez conocemos a Jefferson...la fuerza que tiene cuando ha demostrado a la familia en los momentos difíciles y siempre se recupera como el ave fénix", señaló para América Deportes.

‘El Cuto’ reveló que Farfán se encuentra recuperándose en su domicilio en Rusia con la mente positiva en su pronta vuelta a las canchas. "Tengo un poco más de información porque es mi sangre él está tranquilo esta positivo contento y yo creo que eso es lo importante", afirmó.

Hay vientos de paz en la familia Farfán – Guadalupe

Ante las versiones de una mala relación entre Jefferson Farfán y Luis Guadalupe, ‘El Cuto’ señaló que esto ya forma parte del pasado. "Nunca he vivido de rencor. Los que me conocen saben que tengo un gran corazón, Jefferson sabe cómo soy, a veces pasan cosas, pero lo importante es que él sabe del cariño que le tenemos mi madre, sus tías y primos. Siempre vamos a estar con él y más aún cuando uno está en un momento difícil como esta él. Han pasado cosas muy bonitas y que no voy a contar porque estoy muy contento. Yo estoy feliz", sentenció.