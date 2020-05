Ricardo Gareca sobre su crecida barba: "No me voy afeitar hasta que salga"

El estado de emergencia por el coronavirus mantiene a miles de ciudadanos en sus hogares. Esta medida, además, ocasionó cambios de look en varios personajes del fútbol nacional. Este es el caso de Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana.

Ricardo Gareca sorprendió el pasado 18 de abril con un aspecto bastante peculiar durante su aparición en el programa Porque hoy es sábado con Andrés. El popular 'Tigre' presentó una crecida barba que causó sensación en las redes sociales.

A raíz de ello, algunos integrantes del combinado 'Bicolor' como Juan Cominges, Néstor Bonillo, Edison Flores, Miguel Trauco y Aldo Corzo se animaron a opinar por el llamativo look que adoptó el estratega argentino.

Ahora, Ricardo Gareca tomó la palabra para referirse sobre su cambio de imagen: "La barba, cuando se estableció esta cuarentena, dije 'no me la voy a afeitar hasta que salga'. Imagínate que vamos 70 días y hasta el 30 de junio sigue todo esto. Cuando recupere mi vida normal, me afeitaré", indicó en exclusiva a RPP.

Gareca Nardi también aprovechó para mandar un sentido mensaje al pueblo peruano. "Un abrazo para toda la gente. A toda la gente que ha tenido pérdidas, el cuerpo técnico de la selección le manda un abrazo. Estamos con ustedes", expresó.

Ricardo Gareca y su mensaje al gobierno

Por otro lado, Ricardo Gareca solicitó al gobierno de Martín Vizcarra reiniciar la actividad futbolística en la primera semana de junio.

"Es necesario que esto empiece cuanto antes. Siguiendo protocolos. Hay que ponerse en marcha. El gobierno dijo en junio, pero es importante que no sea el 30. Que sea la primera de junio. Necesitamos que la primera semana de junio se reactive todo para que la primera semana de julio se reactive la liga. Es lo que pienso", enfatizó el exfutbolista.