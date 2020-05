Ricado Gareca: "La gente necesita trabajar porque si no sale se muere de hambre"

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, se mostró muy enfático entorno a la extensión de la cuarentena que decretó el gobierno de Martín Vizcarra por la pandemia del coronavirus y pidió que se pongan en el lugar de las personas que necesitan laborar para llevar un pan a casa.

"Yo hablo desde la comodidad. Habrá gente irresponsable, pero la mayoría tiene necesidades. ¿Quién se pone en el lugar de esa gente? ¿Cómo le dices que esté encerrada? Yo puedo estar encerrado. Cuánta gente le dices que esté en su casa y es un caldo de cultivo estar en su domicilio. Hay que darles mascarillas", declaró en exclusiva para RPP.

"¿Cuál es la cuestión? ¿La higiene? Dásela. Hay gente que no tiene agua. Les estamos exigiendo que se lave las manos y no tiene agua. Ayudémoslo. Repartamos mascarillas. Hay gente irresponsable, pero hay gente que necesita y si no sale se muere de hambre", agregó con un tono nostálgico.

Gareca pidió a las autoridades confiar en el ciudadano peruano. "El peruano es muy trabajador. La gente vive del día a día porque sale a trabajar. El peruano no es para estar en la casa. Hay que confiar en la gente. No tengo dudas de que más allá de que esto es una tragedia, el peruano se va a levantar y va a salir de esto fortalecido".

Finalmente, resaltó que la existencia del deporte permite que las personas puedan desestresarse de los problemas que actualmente poseemos a causa del coronavirus. "El fútbol siempre ha sido un motivo para que la gente se entretenga. Un motivo desestresante. La gente acumula un montón de bronca durante la semana, en el trabajo, las cosas que tiene que pagar, los problemas".

"Cuando hablo del fútbol hablo del deporte en general. El fútbol es el deporte más popular. Y si no es fútbol, se quedará mirando vóley, natación, atletismo. El deporte es una manera de entretener a la gente y así el gobierno pueda trabajar en lo que tenga que trabajar", concluyó.