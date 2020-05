Ricardo Gareca: "Los jugadores se van a contagiar, no por eso se va a parar"

Ricardo Gareca alzó la voz para exigir la vuelta del fútbol peruano antes de los plazos establecidos por el Gobierno. El "Tigre" quiere que los entrenamientos empiecen en la primera semana de junio y no en julio.

“Es necesario que esto comience cuanto antes, cumpliendo los protocolos que el ministerio de salud recomienda. Pero hay que ponerse en marcha lo antes posible.

Lo importante es que no sea el 30 de junio el reinicio de los entrenamientos, tiene que ser la primera semana. Lo que necesitamos es que la primera semana de junio se reactive todo para que la primera semana de julio comience la Liga 1”, señaló en exclusiva a RPP.

El entrenador de la selección peruana expresó su preocupación por la constante inactividad de los futbolistas, quienes están entrenando de manera remota en sus domicilios desde hace más de dos meses.

“Lo antes posible deben arrancar los entrenamientos. No soy un político ni mucho menos porque no entiendo y no me interesa, me interesa el fútbol y lo que hago yo.

Esto no puede pasar de aprobación en aprobación. Sí, tiene que haber un control, pero tiene que aceptarse la vuelta al entrenamiento porque la condición de los jugadores se deteriora cada día más”, agregó.

Gareca no cree en los mensajes alarmistas. El "Tigre" sabe que la guerra contra el Coronavirus dejará soldados caídos, pero hay que continuar luchando. Mensaje polémico del DT argentino.

“Es importante tomar en cuenta que se van a contagiar los jugadores. No por eso se va a parar. Es necesario continuar todos", manifestó. ¿Qué le parece la posición del "Flaco"?.