Ricardo Gareca confía que en julio inicie la Liga 1 con luz verde del gobierno

Selección peruana | El Inminente regreso del fútbol debe describirse como una de las mejores alegrías para Ricardo Gareca, en los 72 días de confinamiento que vive el país. El técnico de la selección confía en apresurar los protocolos con el objetivo que en julio pueda rodar el balón en la Liga 1.



Si bien por el momento no existe una fecha oficial del retorno a los entrenamientos, Ricardo Gareca tiene claro que el fútbol le puede dar las garantías al estado cumpliendo con las exigencias.

“Necesitamos que la primera semana de junio empiecen los entrenamientos y no a fin de mes, queremos que se reactiven los partidos todo en julio, es la opinión del comando técnico”, señaló Gareca en RPP.



Por otro lado, admitió que el fútbol puede ofrecer distracción a la gente y una opción más de quedarse en sus hogares. “No debemos esperar a otros países para nosotros iniciar. El regreso le puede dar una opción más para distraer a la gente de lo que se vive”, finalizó.

Por último señaló que la selección puede estar preparada para todos los panoramas incluso para jugar con elementos solo del torneo local. "Si tenemos que jugar las Eliminatorias con jugadores locales lo haremos, pero para eso debemos estar preparados".

EL DATO

Ricardo Gareca confirmó que descartó la idea de viajar a Argentina por quedarse en Lima trabajando.

Liga 1: No habrán festejos grupales al meter un gol y medirán la temperatura a jugadores antes de los partidos

LÍBERO te cuenta todos los detalles del protocolo presentado por la FPF al Minisiterio de Salud sobre los cuidados y restricciones que deberán de tener los jugadores, miembros del comando técnico y demás auxiliares durante los partidos. La reactivación de la Liga 1 ya va tomando forma.

El protocolo de la Federación Peruana de Fútbol que ya fue presentado al Ministerio de Salud y el IPD, el mismo que deberá de ser aprobado en los próximos días, cuenta con una serie de lineamientos para cumplir al 100% las disposiciones para evitar el contagio de la COVID-19 antes del reinicio oficial de la Liga 1.

Los entrenamientos tienen una serie de etapas donde se desarrollarán pruebas moleculares y rápidas a los que integran el plantel profesional, tal como ya lo informó LÍBERO desde días atrás. Sin embargo, ahora te mostramos las disposiciones del protocolo de la FPF que deberán seguir los futbolistas, miembros del comando técnico y auxiliares durante la realización de los compromisos de la Liga 1.

Una de las situaciones será que se realizarán pruebas rápidas 24 horas antes de cada partido, además antes del pitazo inicial se le tomará la temperatura a cada futbolista. Otro punto a valorar es que estará prohibido las celebraciones de manera grupal en caso de un gol. Lo mismo para una queja o reclamo. Tampoco podrán besar el balón y menos intercambiar camisetas.

A continuación, las disposiciones más importantes que deberán seguir los protagonistas de la Liga 1 en el protocolo presentado por la FPF.

1- Pruebas rápidas 24 horas previas a los partidos en los hoteles de concentración.



2- Les tomarán la temperatura a los jugadores antes del inicio del partido.



3- La delegación estará compuesta por 18 jugadores, 6 miembros del cuerpo técnico (DT, AT, PF, médico, fisioterapeuta y jefe de equipo). Directivos deberán ir de manera aparte y tras pasar pruebas rápidas.



4- El equipo local deberá llegar al estadio 2 horas y 15 miniutos antes del inicio del partido. El equipo visitante 2 horas antes.



5- Cada jugador será el único responsable de manipular su ropa, chimpunes y demás.



6- Distancia en la banca de suplentes y usarán mascarillas. En el descanso se desinfectará el banco de suplentes.



7- Los equipos no saldrán juntos a la cancha ni deberán coincidir en el tunel de acceso. No habrá saludo de mano con compañeros o árbitros. También se prohíbe intercambio de banderines o camisetas.

8- Tanto jugadores titulares y suplentes, así como el cuerpo técnico, evitarán cualquier celebración grupal en caso de situaciones favorables, así como reclamos individuales o en conjunto ante alguna situación desfavorable para su equipo. En caso de incumplimiento serán pasibles de ser sancionados conforme al al reglamento.



9- Los jugadores están prohibidos de escupir y sudar la nariz antes, durante y después del partido. Además, están prohibido de besar el balón.



10- Si se habilita conferencia de prensa post partido, todos deberán utilizar mascarilla o protector facial.