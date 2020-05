Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas juegan partido aparte para adelantar reinicio de Liga 1

El fútbol es pasión de multitudes, motor de cambio social. No solo los hinchas piden a gritos el regreso de la Liga 1 Movistar, el comando técnico de la selección peruana también se sumó iniciando una campaña en medios de comunicación.

El "Ciego" abrió los ojos

El primero en salir frente a cámaras y micrófonos fue Juan Carlos Oblitas. El Director Deportivo de la FPF apareció en los medios en quincena de mayo para decir que Ricardo Gareca estaba preocupado por la inactividad de los futbolistas del medio local.

Las Eliminatorias Qatar 2022 están programadas para septiembre y el entorno de la Blanquirroja no quiere jugar en desventaja tomando en cuenta que varias ligas europeas -donde millitan sudamericanos- están volviendo a la acción.

“Han puesto al fútbol en el rubro entretenimiento y aglomeración de gente como los cines y teatros, pero nosotros no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que se reinicien los entrenamientos donde va haber poca gente y al aire libre.

¿Qué pasaría si en septiembre empiezan las Eliminatorias y no estamos entrenando?, ¿qué es lo que sucede si no tenemos jugadores con mínimas condiciones para competir? Por ahí estamos poniendo el dedo en la llaga, pero no vamos a ir en contra de lo que digan los organismos que están viendo este tema.

Se olvidan que hay chicos y mucha gente que viven del fútbol.Los entrenamientos a más tardar deberían empezar en julio, pero esperamos que a mitad de junio ya se pueda entrenar con los protocolos aprobados”, dijo Oblitas a LÍBERO.

La @TUFPF se compromete a que el retorno de sus actividades deportivas será con mucha responsabilidad tras el anuncio del Presidente @MartinVizcarraC.



Más detalles aquí ▶️ https://t.co/WUiRiLevcr pic.twitter.com/MhzjVEBxQv — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) May 22, 2020

El rugido del "Tigre"

Luego, el turno fue de Ricardo Gareca. El entrenador de la selección peruana concedió este martes una entrevista a RPP y prácticamente dijo que así los jugadores caigan contagiados de COVID-19, el fútbol debe continuar. El "Tigre" fue más frío y directo.

“Esto no puede pasar de aprobación en aprobación. Sí, tiene que haber un control, pero tiene que aceptarse la vuelta al entrenamiento porque la condición de los jugadores se deteriora cada día más.

Lo importante es que no sea el 30 de junio el reinicio de los entrenamientos, tiene que ser la primera semana. Lo que necesitamos es que la primera semana de junio se reactive todo para que la primera semana de julio comience la Liga 1.

Es importante tomar en cuenta que se van a contagiar los jugadores. No por eso se va a parar. Es necesario continuar todos", manifestó Gareca en señal abierta.

🚨Proceso para @LigaFutProf



1. Resolución de Minsa aprobando protocolo FPF

2. Reunión Liga 1 y clubes en plazo de 72 horas para elegir sede

3. FPF dará plazo de 15 a 20 días para que clubes adapten sus protocolos

4. Clubes se trasladarán a sede elegida

5. Entrenos

6. Partidos — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) May 26, 2020

Los plazos del Gobierno

Luego del anuncio del presidente Martín Vizcarra y las palabras del Ministro Víctor Zamora dando luz verde a los deportes federados y fútbol profesional, corresponde un debido proceso que vamos a detallar a continuación.

1- Publicación de la Resolución Ministerial aprobando el protocolo FPF.

2- Convocatoria a reunión entre Liga 1 y clubes en un plazo de 72 horas. Analizarán los tres escenarios para el regreso del campeonato. Elección de la sede deberá ser por consenso. Si no hay consenso, FPF tomará la decisión.

3- FPF otorgará entre 15 a 20 días a clubes para que adapten sus respectivos protocolos al documento FPF.

4- Dentro del plazo de 15 a 20 días, clubes deberán trasladarse a la sede elegida.

5- Inicio de entrenamientos en la sede elegida.

6- Partidos de fútbol profesional.

Fuentes de la Federación Peruana de Fútbol señalaron a LÍBERO que los entrenamientos se realizarían en la primera semana de julio y los partidos en la primera semana de agosto. Lima asoma como sede única, Cusco y Arequipa también postulan.