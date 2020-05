Juan Reynoso: "En el futuro me veo como director de menores"

Juan Reynoso dirige al Puebla de México, pero a la distancia también sueña con dejar huella en la tierra que lo vio nacer. El "Cabezón" sabe que las puertas del Perú están abiertas por su capacidad demostrada en Bolognesi y Universitario.

Su nombre sonó en Videna como posible reemplazante de Nolberto Solano en el comando técnico de la selección peruana, pero él mira más allá. Reynoso confesó que quiere seguir dirigiendo para luego ocupar un cargo jerárquico en la formación de menores.

"Hoy me llena mucho dirigir, ver a los chicos cómo llegan y terminan sus carreras. De repente, en el futuro me veo como un formador, un director de menores. El fútbol te va llevando a veces y te encuentras con gente que ve cosas distintas a ti. Yo no soy tan cuadriculado como parece, creo que cuando uno tiene vocación por ayudar, puede hacerlo desde distintos ángulos.

Me gustaría ayudar a capacitar pero en la forma que debe ser lo conveniente. Uno tiene que ser agradecido y devolver lo que le dio el fútbol peruano. Hoy todo mundo habla de proyectos, pero no tienen ni idea de lo que es uno. Resumiendo, creo que podemos seguir sacando buenos jugadores, pero mejores personas", señaló a Capital Deportes.

Resaltó el trabajo de FCB Melgar y defiende a Lozano

En otra parte de la entrevista, Reynoso habló de la actualidad del fútbol peruano. Afirmó que mira los partidos de Liga 1 y Liga 2 y resaltó la inversión que está haciendo el árabe Jader Rizqallah en FBC Melgar de Arequipa.

"Cada vez hay más gente en el fútbol con la intención de ayudar y de arriesgar patrimonio. Yo a muchos no conozco, pero conozco a Jader en Melgar. Y lo está haciendo porque tiene la intención de marcar una diferencia, no solo en sacar buenos jugadores, sino buenas personas", agregó.

Así mismo, el "Cabezón" defendió la gestión de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. Como se sabe, el titular de la FPF es cuestionado por un pequeño grupo de periodistas con influencia en redes sociales.

"Hay otro que veo ahora último, el presidente de la Federación, Lozano. Ahora, yo sé que muchos lo matan, sé cómo es el manejo de la interna en nuestro país. A veces le caes simpático a algunos y te dan todo…no me quiero ir de boca. Yo veo una persona que quiere hacer cosas distintas, y genera anticuerpos, y para vencer esos anticuerpos, pasa eso, que a esos leones no les está llegando la leche y la carne. Pero sí creo en que todos los implicados deberíamos querer lo mejor para el fútbol. Porque hoy cada quién pelea por A, por B, por C", manifestó.

Finalmente, Reynoso habló de la selección peruana y del trabajo que vienen realizando el comando técnico, la dirección deportiva y la directiva de la Federación.

"La selección con Gareca, Oblitas, el mismo Agustín, se ha hecho una isla, y que todo el mundo hable bien de la selección. Hoy la selección es un producto vendible y compite a buen nivel. En la FPF hay gente profesional y bien intencionada. Se podría hacer eso con la Liga 1, con la Liga 2, pero cuando hayan buenas intenciones".