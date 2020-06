Edwin Retamoso: "Le dije a Cueva que entre 'cholos' no nos podíamos hacer eso"

Edwin Retamoso fue uno de los volantes de marca que citó Ricardo Gareca para afrontar la Copa América Chile 2015 con la selección peruana. El 'Tigre' había observado el desempeño del mediocampista (en ese entonces de Real Garcilaso) y por ello decidió incluirlo en la lista de viajeros.

El empate que alcanzó Perú ante Colombia (0-0) en la última fecha del Grupo C le permitió acceder a los cuartos de final como segundo. La alegría invadió al vestuario por haber cumplido el primer objetivo y varios seleccionados decidieron inmortalizar el momento.

Dentro de una de esas celebraciones, Edwin Retamoso protagonizó –sin querer– una instantánea junto a Christian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. La fotografía se viralizó en redes sociales y en conversación con LÍBERO, el otrora jugador de Cienciano se animó a contar el hecho.

"Te cuento la historia (risas). Habíamos clasificado a cuartos de final en la Copa América de Chile 2015. El camerín estaba celebrando y ya sabíamos que nos tocaba Bolivia. En ese ambiente, vi a varios compañeros que estaban tomándose fotos", declaró Edwin Retamoso a este medio.

"Me estaba cambiando y en eso cuando levanto la mirada veo a Christian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero que se estaban tomando un 'selfie'. Hasta ahí todo bien porque yo no sabía si había llegado a salir", agregó.

"Al día siguiente en el almuerzo, Diego Penny se me acerca y me enseña la foto. Se había viralizado y se habían hecho memes. Era un mate de risa en la concentración. Ahí le dije a Cueva: 'Oye, entre cholos no nos podemos hacer eso pues'", mencionó.

¿Te molestó el hecho?

"Para nada. Lo tomé con buen humor. Hay que tener correa (risas). Ese plantel que era liderado por el profesor Gareca era extraordinario. Había mucho respeto entre todos. Me acuerdo que cuando regresé a Garcilaso luego de la copa, le dije a Mariano Soso (entonces entrenador del cuadro cusqueño) que con esos jugadores íbamos a ir al Mundial y así pasó", concluyó.

Edwin Retamoso disputó un duelo con la selección peruana (ante Bolivia por la Copa América 2015) en la era de Ricardo Gareca. Su mayor número lo alcanzó con Sergio Markarián con quién jugó 10 duelos entre oficiales y amistosos.