Edwin Retamoso recordó su primera convocatoria a la selección peruana: "Pensé que era una broma"

El 23 de julio de 2010 se anunció la llegada de Sergio Markarián a la selección peruana. El arribo del 'Mago' permitió la ilusión de todo un pueblo puesto que estaba en la retina lo hecho hace 13 años con Sporting Cristal: subcampeonato en la Copa Libertadores 1997.

Don Sergio indicó, desde inicio, nuevas políticas en la 'Bicolor'. Una de ellas era la planificación de un equipo de altura para que pueda disputar los cotejos frente a Ecuador en Quito y en Bolivia en La Paz: Edwin Retamoso era uno de los jugadores que el estratega uruguayo tomó en cuenta.

En entrevista con LÍBERO, Retamoso reveló el inicio de cómo se dio el llamado a la Videna. Confiesa que Marcelo Trobbiani, entrenador de Cienciano en aquella época, le vaticinó el hecho, aunque él en primera instancia no creía en ello.

"Yo había tenido un buen año con Cienciano en 2010. Me convertí en uno de los jugadores de mayor experiencia y referencia en el plantel. Fue muy importante, para mí, que el profesor Marcelo Trobbiani tome el equipo a inicios de 2011", nos comenta Retamoso.

"Me acuerdo que en una de mis primeras conversaciones con el 'profe' me dice 'Retamoso, usted va a ser convocado a la selección peruana'. Para mí era una bonita ilusión, pero era muy difícil que jugadores de equipos de provincia sean llamados. No es algo normal", agregó.

¿Recuerdas donde estuviste cuando te enteraste de tu llamado?

"Me acuerdo que estaba paseando con mi familia en el centro en Cusco y me llaman tus colegas. Me dicen 'Edwin, el profesor Sergio Markarián te ha llamado a la selección. Queremos entrevistarte'. Yo no lo podía creer, pensé que era una broma de algunos de mis compañeros de equipo. Me citaron en la Plaza de Armas", acota.

"Tomé un taxi y cuando llego decido bajarme un poco alejado para ver si era cierto. Y así lo fue. Tus colegas cusqueños me esperaban con una indumentaria propia de la localidad para hacer una bonita representación. Fue uno de los máximos sueños que he podido cumplir", detalla.

¿Cómo fue tu primer contacto con el profesor Markarián?

"Cuando llego a Lima, el profesor Sergio Markarián me esperaba en la Videna. Me llamó a su oficina y allí conversamos. 'Edwin confío en tus características y formas parte de un plan para trabajar los partidos de altura en las Eliminatorias. Depende de ti que sigas considerado no solo para partidos en la altura sino también para el llano'. Me sentí muy motivado. ¿Quién no quiere estar en su selección? Le agradecí sus palabras. Siempre me di íntegro para ser convocado", concluyó

El mencionado amistoso ante Bolivia, por fecha FIFA, ocurrió el 6 de setiembre de 2001. Edwin Retamoso jugó todo el partido que terminó igualado por (1-1).