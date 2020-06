Edwin Retamoso: "No di ni un buen pase en la previa del Perú-Ecuador en Lima"

El debut oficial de Edwin Retamoso con la selección peruana fue ante Ecuador, en Quito, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Brasil 2014 (15 de noviembre de 2011). El resultado fue adverso para la 'Bicolor' ya que cayó por 2-0.

Un debut muy amargo para el 'León'; sin embargo, casi dos años después tendría su revancha (7 de junio de 2013). El césped del Estadio Nacional, así como millones de hinchas de la 'Blanquirroja', fueron testigos del desempeño de 'Reta', que fue elegido el mejor jugador de dicho cotejo.

Edwin Retamoso fue requerido por Sergio Markarián debido a que Rinaldo Cruzado no se había recuperado de su lesión. A esto hay que agregarle que el entonces mediocampista de Real Garcilaso (ahora Cusco FC) ya tenía la confianza del 'Mago', dado que fue titular en el empate ante Bolivia (1-1) en La Paz.

"Como me había dicho el profesor Sergio Markarián, jugué los dos partidos en la altura (en Quito por la cuarta fecha para Brasil 2014 en donde Perú pierde 2-0 y en La Paz donde se rescata un punto tras el gol de Juan Carlos Mariño), pero también busqué jugar en el llano", confesó a LÍBERO.

"Nos tocaba Ecuador y recibo el llamado para la selección. Yo pensé que no iba a jugar. Pasa que seis días antes habíamos disputado un amistoso contra Panamá en su casa (Perú ganó 2-1, cotejo celebrado el 1 de junio de 2013). A eso hay que sumarle que venía de jugar Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe en Colombia. Había un importante desgaste físico", agregó.

Retamoso indicó que durante las prácticas el entrenador de la selección peruana, Sergio Markarián, le mencionó que sería titular ante el conjunto 'Tricolor'.

"Antes de que se inicie los entrenamientos, el profesor Markarián se me acerca y me dice. 'Retamoso prepárese porque usted va a jugar ante Ecuador'. Me quedé sorprendido y dije para mí 'para qué me dijo eso' (risas). Salí en el equipo titular en el partido de práctica", añade.

"Estaba muy nervioso. Te juro que no di ni un buen pase en los entrenamientos. Tan mal había jugado que el 'profe' me cambia al término del primer tiempo. Entonces decido trotar alrededor del campo para despejarme. Estaba triste, pero allí no más recibo el llamado del profesor Sergio. 'Ojo, Retamoso ya le dije que usted va a jugar, prepárese'. No te imaginas como inflé el pecho y me mentalicé para jugar ante Ecuador", acota.

El exjugador de Cienciano refirió que era la primera vez que jugaba en el Estadio Nacional y que ello le causó mucho nerviosismo. "Si bien es cierto que había jugado dos partidos con la selección en Quito y La Paz, nunca lo había hecho en el Estadio Nacional".

"Cuando salimos al calentamiento previo vi que estaba lleno. Me volví a sentir nervioso. Tanto es así que cuando el profesor Sergio termina la charla técnica, yo me siento, encojo las piernas y me pongo a pensar. Buscaba tranquilizarme", relata.

"El profesor Markarián ve que hago eso y se me acerca. Se sentó a mi costado y me dice 'tranquilo, Edwin. Yo tengo más confianza en ti que la que tu puedes sentir sobre ti'. Ya con eso era imposible poder defraudarlo. Salí y dejé la vida en el campo", argumenta.

Finalmente, reiteró su agradecimiento hacia el 'Mago'. "Siempre le voy a estar agradecido al profesor Sergio Markarián. Fue el entrenador que creyó en mí cuando nadie lo había hecho. Como te dije, no es fácil y no es normal que un jugador de equipo de provincia sea considerado. Me sentí muy gozo de haber defendido la camiseta de mi selección", concluyó.