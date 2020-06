Edwin Retamoso y el gesto de Pablo Bengoechea: "Me invitó a ir a Uruguay"

Sergio Markarián no fue el único con quien charlaba Edwin Retamoso en la selección peruana, también lo hizo con Pablo Bengoechea, quien en ese entonces se desempeñaba como asistente técnico del 'Mago'.

Según declaraciones del 'León' a LÍBERO, charlaba con el ex DT de Alianza Lima no necesariamente sobre fútbol sino sobre aspectos de la vida: resaltó su buena disposición para sentirlo cómodo a tal punto de invitarlo a su casa.

"Durante los entrenamientos, además del profesor Sergio Markarián, conversaba mucho con Pablo Bengoechea. En verdad he tenido mucha suerte en conocer gente muy buena y una de ellas fue el profesor Bengoechea", refirió Retamoso.

"En las prácticas, no hablábamos sobre estrategias o de lo que capaz quería que hiciera dentro del campo sino de temas personales. Me compartía sus vivencias cuando fue jugador. Me motivaba con algunas anécdotas que le tocó pasar en la selección de Uruguay", agregó.

Retamoso indicó que el 'Profesor' lo invitó a viajar a Uruguay. "La comunicación fue muy fluida con el profesor Bengoechea. Me invitó en varias ocasiones a que fuera a su casa en Lima. Incluso, me dijo que me esperaba en Uruguay. Eso dice mucho de él. Guardo con mucha alegría los consejos que me brindó", concluye.

Bajo el mando de Sergio Markarián, Edwin Retamoso cumplió 10 partidos. Los más recordados son ante Bolivia en La Paz (donde la 'Bicolor' rescató un punto) y ante Ecuador en Lima (donde la 'Blanquirroja' se impuso por 1-0 gracias al gol de Claudio Pizarro).