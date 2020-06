Edwin Retamoso sobre Ricardo Gareca: "Su llegada al jugador es impresionante"

Edwin Retamoso fue uno de los jugadores que recibió el llamado de Ricardo Gareca tras ser nominado entrenador de la selección peruana. El 'Tigre' se apoyó en el proceso de Sergio Markarián para conformar el plantel que llevaría a la Copa América 2015.

El 'León' ratificaba su buen momento en Real Garcilaso. A esto hay que añadirle que, un año antes, había tenido la posibilidad de emigrar al extranjero: fue fichado por Cobreloa de Chile tras recomendación de Marcelo Trobbiani, entrenador a quien tuvo en Cienciano en 2011.

Retamoso recordó su primer encuentro con Ricardo Gareca en la Videna. "Cuando el profesor Ricardo Gareca llegó a la selección, allí no más tuvo que armar una base para jugar en la Copa América Chile 2015. Me convoca y en la primera charla que tuvimos me expresó lo que siempre dijo. Que creía en el jugador peruano y en sus cualidades", detalló a LÍBERO.

"Es muy fácil entender el mensaje que quiere transmitir el profesor Gareca por la calidad de persona que es y por la forma de como maneja el grupo. Sabe llegar a los jugadores, yo me sentí cómodo cuando estuve en la selección y allí me convencí que él nos llevaría al Mundial", agregó.

¿Fue fácil tu adaptación a tus compañeros en la selección peruana?

"Sí. Normalmente soy una persona muy callada, perfil bajo, pero eso no impidió que mis compañeros me ayuden a integrarme. Pasa que al ser yo un jugador que desarrolló la totalidad de su carrera en provincia, no tenía esa vivencia que ellos capaz sí en equipos o en las selecciones inferiores de la selección", detalló.

"Entre ellos se gastaban bromas, se contaban anécdotas porque ya habían tenido una vivencia. Yo recién los pude conocer en persona en las concentraciones y entrenamientos. Recuerdo con mucha alegría el trato que recibí de Claudio (Pizarro), el 'Loquito' Vargas, Diego Penny, Jefferson Farfán, Christian Cueva... En realidad de todos. Fuimos una familia. Siempre estaré agradecido por ello", concluyó.