Ricardo Gareca sobre la posible llegada de Renato Tapia al Celta: "Es un avance en su carrera" [VIDEO]

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, se refirió a la posibilidad de que Renato Tapia pueda arribar a la liga española: medios de ese país afirmaron, hace unos días, que el Celta de Vigo había contratado sus servicios.

Para el 'Tigre', su llegada un gran paso en su carrera, aunque hizo hincapié en que todavía nada estaba oficializado. Refirió que esperará a los próximos días para observar que camino determina el mediocampista de la 'Bicolor'.

"No tengo ningún contacto, pero lo que dices es verdad (respecto a que el presidente del Celta de Vigo quiso contar con sus servicios, pero se decidieron por Eduardo Berizzo, hoy entrenador de Paraguay). Lo de Renato Tapia no está confirmado, por lo menos no me han dicho algo oficial. Iremos viendo que pasa con el transcurrir de los días", declaró a UCI Deportes.

"Más allá de la importancia del Feyenoord, de la liga holandesa, la liga española es un avance para la carrera de Renato. El Celta es un equipo que está bien considerado", agregó el estratega de la selección nacional.

"A pesar de la posición del Celta de Vigo es un avance. La liga española es muy tenida en cuenta. Es una de las ligas más grandes del mundo. Sería un paso adelante en la carrera de Renato", detalló.

Padre de Renato Tapia: "Nada cerrado con Celta de Vigo"

El padre de Renato Tapia, Luis Tapia, refirió que su primogénito aún no ha cerrado acuerdo alguno con la directiva de Celta de Vigo. "Renato (Tapia) a la fecha sigue entrenando con su club, como es obvio en estas épocas siempre hay noticias de varios clubes. Oficialmente (del Celta de Vigo) no hay nada", declaró a Ovación.