Ricardo Gareca: "Una oferta de la selección Argentina me hubiese alejado de Perú"

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, volvió a ser consultado acerca de la posibilidad de dirigir al combinado de Argentina tras su participación en el Mundial Rusia 2018 con la 'Bicolor'.

Como se recuerda, el 'Tigre' solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) un mes para tomar una decisión entorno a si continuaba al mando del equipo o no. Durante ese tiempo, Gareca reveló haber esperado una propuesta de Argentina, la cual nunca llegó.

En ese entonces, los rumores lo indicaban como uno de los candidatos para reemplazar a Jorge Sampaoli en la 'albiceleste' tras haber quedado eliminados en la Copa del Mundo a manos de Francia, que posteriormente sería el nuevo campeón.

"Nunca tuve un llamado oficial. Cuando terminó todo y Jorge (Sampaoli) se fue, era un buen momento mío. Si bien es cierto, no tuvimos una buena actuación en el Mundial, la imagen que dejamos creo que no fue mala porque nos tocó un grupo jodido. Creo que Perú estuvo a la altura. Esa es la tranquilidad que me dejó", declaró Gareca a FOX Sports.

"QUERÍA DIRIGIR A LA ARGENTINA PERO NO SE COMUNICARON CONMIGO"#90MinutosFOX | Ricardo Gareca reveló que le pidió un mes a la federación peruana esperando un llamado de la albiceleste, pero que nunca llegó. pic.twitter.com/YvbR8dj7WX — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 2, 2020

"Si bien ya tengo un camino recorrido, las noticias que llegaban eran que Gallardo y Simeone estaban comprometidos con River y Atlético de Madrid. Pochettino tenía contrato en Inglaterra... entonces lo que veía era que podía ser una posibilidad (para dirigir a la selección argentina)", agregó.

"Lo único que le dije a Edwin Oviedo (entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol) era que me diera un mes para resolver. En ese mes me quedaba la posibilidad. La única posibilidad para salir de Perú era recibir una oferta de Argentina", detalló.

Gareca recordó que al no tener nada seguro con AFA y ver que las informaciones periodísticas eran muy oscilantes, decidió renovar con la selección peruana.

"Las noticias eran muy oscilantes, no había algo confirmado. Transcurrido todo este mes, vine a Perú y me puse de acuerdo con la FPF. Nadie se comunicó conmigo (de AFA), pero si existió un interés mío para ir a dirigir a la selección (Argentina)", concluye.

A este relato se le sumó Óscar Ruggeri, amigo de Ricardo Gareca y con quien compartió vestuario en River Plate y la selección Argentina. El 'Cabezón' recordó el relato que hizo el pasado 17 de octubre de 2018, donde le pidió al 'Tigre' que espere un llamado de AFA. "Yo iba todos los días a la casa de Ricardo y le decía aguanta. Ya te van a llamar... Nunca lo llamaron", exclamó el ex campeón del Mundo en México 1986.