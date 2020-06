García Pye: "No es justo atacar al comando técnico de la selección, ni a nadie de la FPF"

La presión del técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, para acelerar el regreso del fútbol peruano y las gestiones que viene haciendo la Federación con el Gobierno motivaron una serie de comentarios, críticas y hasta noticias falsas.

Antonio García Pye, Gerente de Selecciones, señaló que en Videna trabajaron con mucha responsabilidad para que el protocolo sanitario obtenga el visto bueno del Ministerio de Salud. Puso un escudo ante los ataques.

"La molestia del profesor Gareca es comprensible, es bueno que presione, pero al mismo tiempo hay que ser responsables. Se está haciendo los mayores esfuerzos, no es justo en este momento atacar ni al comando técnico, ni a nadie de la FPF, doy fe del esfuerzo que se está haciendo", declaró a Movistar Deportes.

García Pye precisó que la Federación, por intermedio del presidente Agustín Lozano, hizo las gestiones para que el protocolo de entrenamientos de la selección también sea aprobado con celeridad a pedido del comando técnico.

"El profesor quiere seleccionar, no quiere empezar de cero; y para que pueda seleccionar, los jugadores tienen que estar compitiendo. En la última reunión que tuvimos pedimos apurar el protocolo de la selección para que el profesor pueda trabajar eventualmente con un grupo de referentes, pero debido al tiempo transcurrido sin que entrenen en campo, es mejor que cada club haga los trabajos según su propia metodología y luego estén disponibles para trabajar en la selección", agregó.

En ese sentido, el Gerente de Selecciones desmintió una publicación tendenciosa que acusaba a Lozano de dilatar el reinicio del campeonato para ayudar a los equipos que tienen problemas económicos.

"No es que el presidente haya conseguido el permiso para el protocolo de la selección para postergar adrede la Liga 1, sería dispararse a los pies, no es justo decirlo, me consta que todas las áreas de la Federación han estado luchando para asegurar esto. El fútbol estaba en la cuarta etapa y se logró pasar a la segunda, así que es importante tenerlo claro", manifestó.