Agustín Lozano: “Las Eliminatorias a Qatar 2022 están programadas para septiembre”

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tuvo una larga y extensa charla con Movistar Deportes este martes por la noche, donde confirmó varias dudas respecto a la reanudación de nuestro balompié. Por ejemplo, el directivo confirmó que Lima será la sede única para el reinicio de la Liga 1 2020 que comenzará en la primera o segunda semana de julio.

“Vamos a presentar un formato, pero queremos precisar que hemos sido respetuosos con todo lo que ha sido materia de evaluación en el Ministerio de Salud. El Minsa ha dejado de lado a varias regiones que se encuentran más vulnerables con la COVID-19. Lima será la sede única del campeonato. Es una decisión ya tomada", señaló Lozano.

De igual manera, el mandamás de la Federación confirmó que FIFA mantiene el mes de septiembre como la fecha establecida para el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Lozano también desmintió que en dicha fecha se comience a jugar desde la quinta o sexta jornada de este torneo y que el mismo arrancará con la fecha suspendida en marzo.

“Las Clasificatorias están programadas por FIFA para septiembre y no hay ningún movimiento. Hace poco también salió una información en la que se señalaba que se iba a jugar en octubre y que la fecha de marzo ya no se jugaba. Eso es falso. En la última reunión del Concejo de Conmebol no hubo ninguna modificación”, agregó.

Recordemos que, según el fixture establecido por el ente rector del fútbol mundial, la 'Bicolor' debutará de visita ante Paraguay y en la segunda jornada recibirá a Brasil.

“En este momento la fecha es septiembre y se juega con la jornada programada en el mes de marzo, solamente se ha corrido”, sentenció. Por otro lado, Lozano también señaló que el formato de reinicio de la Liga 1 2020 respetará los puntos ganados en las fechas que ya se jugaron y que se retomará el Torneo Apertura.

“Ningún club se va a ver afectado con las decisiones que hemos tomado. Considero que todo lo que se ha ganado en la cancha debe respetarse. Hay un sistema de campeonato que está establecido. Le daremos respaldo a la organización de la Liga 1”, agregó en relación a Alianza Universidad.